Eurospin Eko, donacija Zvezi prijateljev mladine Slovenije 2019

Akcija v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) uspešno poteka že 7 leto. V akciji zbiranja šolskih potrebščin je sodelovalo več kot 100 fizičnih in pravnih oseb. Članice ZPMS – kar 35 jih je sodelovalo po vsej Sloveniji, pa so zbrane šolske potrebščine razdelile več kot 1.800 otrokom. V akciji je bilo zbranih več kot 30.000 kosov šolskih potrebščin in skupaj 23.000 eur, od tega je 15.000 eurzbralo podjetje Eurospin Eko.

Projekt je vsako leto bolj prepoznaven in odmeven v širši javnosti.

Predaja doniranih sredstev je potekala včeraj, 14.10., sredstva pa je ob slovesni predaji sprejela predsednica ZPMS ga. Darja Groznik.

Podjetje Eurospin Eko bo tudi v prihodnje z veseljem sodelovalo pri omenjeni akciji.