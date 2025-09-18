Eurospin in ZPMS znova napolnila šolske torbe otrok v Sloveniji

Kljub trudu in številnim donacijam napolnjena šolska torba še vedno predstavlja breme prenekateri slovenski družini. Vrednost potrebščin, skupaj s torbo, lahko znese tudi do 200,00 EUR, kar je precej, še posebej za družine z več otroki. V Eurospinu se zavedajo svoje družbene odgovornosti, zato že osem let tesno sodelujejo z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). "Eurospin je eden izmed naših tesnih partnerjev. S svojimi inovativnimi dobrodelnimi kampanjami pogosto opozarjajo tudi na aktualne družbene problematike, nad čemer se še posebej navdušujemo. Odkar sodelujemo, so za šolske potrebščine otrokom iz socialno ogroženih družin donirali že več kot 50.000,00 EUR," je povedala Darja Groznik , predsednica ZPMS.

"Vrednote si lahko zamislimo kot podlago, na kateri stoji človeštvo. Zaradi njih je človeška vrsta izjemno uspešna, naše skupnosti pa so zaradi njih uspele prebroditi najtežje čase," pove dr. Dan Podjed, antropolog in strokovni sodelavec na projektu. V Eurospinu so oblikovali koncept varuhov vrednot , izmed katerih vsak predstavlja eno izmed temeljnih vrednot: Maks (odgovornost), Mila (prijaznost), Stela (poštenost) in Lan (zmernost). Vrednote so bile navdih za izdelavo prikupnih okraskov za vezalke v podobi superjunakov, z uporabo katerih so otroci ponosno sporočali vrednote, ki so jim pomembne. Dr. Podjedu so bili Varuhi vrednot osnova za oblikovanje poučnih zgodb , ki so dosegle izjemen viralen učinek na spletu.

S projektom Varuhi vrednot je Eurospin zbral rekordnih 20.000,00 € sredstev, ki jih je doniral Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Dan Podjed se je odpovedal svojemu honorarju v višini 7.500,00 € za sodelovanje pri kampanji in ga je v celoti namenil Zvezi prijateljev mladine Slovenije za izvajanje programa TOM-telefon.

"Na mladih svet stoji, saj so otroci naša prihodnost. Pravica do izobraževanja in šole pa je ustavna pravica vsakega otroka. Žal živimo v nepravičnem svetu, v katerem je marsikateri otrok prikrajšan zaradi slabšega socialnega položaja družine, zato se pri Eurospinu vsako leto odločimo izpeljati družbeno odgovorno kampanjo, s katero pomagamo otrokom iz socialno ogroženih družin," je letošnjo kampanjo Varuhi vrednot predstavila Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju Eurospin EKO, d. o. o.

Na sklepnem dogodku kampanje, ki je 16. septembra potekal na Ljubljanskem gradu, se je zbralo več kot 60 ljudi. Obiskovalci so lahko prisluhnili zanimivemu pogovoru z dr. Danom Podjedom, ki je govoril o vrednotah v času umetne inteligence. Za sproščeno vzdušje sta poskrbela glasbena ustvarjalca Eva in Matic Lorbek, nihče izmed prisotnih pa ni ostal lačen niti žejen, saj so pri Eurospinu poskrbeli tudi za okusno pogostitev. Obiskovalec Filip je strnil svoje vtise: "Izjemen dogodek! Več se moramo pogovarjati o vrednotah in ta, letošnja Eurospinova kampanja je odprla vrata. Ne živimo več v istih časih kot pred desetletjem, vse se hitro spreminja. Žal so predmet spreminjanja tudi vrednote, a osnovne bi morale ostati take, kot so. Zahvaljujem se Eurospinu za povabilo."

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je najprepoznavnejša in zaupanja vredna organizacija, ki povezuje in soustvarja priložnosti za otroke, mladostnike in za družine po vsej Sloveniji. S svojim delovanjem že desetletja gradi skupnost zaupanja, solidarnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa, hkrati pa skrbi za glas otrok in mladih v družbi. "Socialno-humanitarne organizacije imamo pomembno vlogo v naši družbi in veseli smo partnerstev, kot ga imamo z Eurospinom. Vrednote, ki so jih poudarili v letošnji kampanji, so tudi naše vrednote, kar je tudi razlog, da tako dobro sodelujemo. Le skupaj nam bo uspelo doseči zastavljene cilje, zato sem optimistična glede prihodnosti," je sklenila Darja Groznik, predsednica ZPMS.

Naročnik oglasne vsebine je Eurospin.