Eurospin širi mrežo svojih trgovin v Sloveniji

Prodajalno so s slavnostnim prerezom traku otvorili predstavniki Eurospina, generalni direktor Francesco Fergnani, direktor komercialnega in tehničnega področja Matjaž Komar in župan občine Logatec Berto Menard. Manjkala ni niti torta velikanka, svojo srečo pa so obiskovalci lahko preizkusili tudi na kolesu sreče.

Eurospin poleg odprtij novih trgovin intenzivno prenavlja podobo obstoječih. Širše nakupovalne ulice, sodobna barvna shema in obilica naravne svetlobe so sestavni deli osvežene podobe trgovin. Kupcem so vse dni v tednu, razen nedelje, na voljo veliki prihranki, izdelki, ki jih drugje ni mogoče najti, in pozorne ter prijazne storitve. Ena osrednjih prednosti blagovne znamke so lastne blagovne znamke, ki med kupci uživajo visok ugled, prepoznavnost in kakovost. Ker gre za italijanskega trgovca, pa se na policah najdejo prenekateri izdelki, ki pričajo o tradiciji italijanske kulinarike. Eurospin vsem kupcem zagotavlja celostno izkušnjo nakupa, z novim konceptom trgovin pa vnaša svežino in prijeten ambient.

"Pri nas lahko v enem obisku opravite celoten tedenski nakup. Nudimo prav vse, kar potrebujete, da lahko ves teden pripravljate okusne in zdrave obroke za celo družino – od svežega sadja in zelenjave, učinkovitih čistil, slastnih pekovskih izdelkov, široke ponudbe mlečnih izdelkov, pa izdelkov brez glutena ter laktoze, do mesnin iz mesnice in tedenskih ponudb, v katerih vas vedno kaj preseneti!" pojasnjujejo pri Eurospinu.

Ob tem velja omeniti tudi družbeno odgovornost, ki se jo v podjetju močno zavedajo. Že četrto leto s sodelovanjem v različnih družbeno odgovornih projektih pomagajo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.