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EUROSPINOVI SUPERSPAKI Z 20.000 EVRI PODPRLI TOM TELEFON

Ljubljana, 16. 09. 2026 12.45 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona. Dobrodelna kampanja Superspaki je otroke in odrasle spodbujala k sprejemanju drugačnosti, pogumu za povezovanje in grajenju pristnih prijateljstev.

 Eurospin je letošnjo dobrodelno kampanjo zaključil 15. septembra v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev so lutkovno predstavo Superspaki uprizorili kar dvakrat. Dogodek je združil otroke, starše, stare starše, predstavnike medijev in partnerje kampanje ter skozi zabavno pustolovščino spomnil, da lahko z razumevanjem, zaupanjem in sodelovanjem dosežemo več, kot bi zmogel vsak sam.

Osrednji del kampanje so predstavljali Superspaki ) – štirje prikupni liki, ki predstavljajo socialne veščine, pomembne za grajenje prijateljstev: Balder pogum, Lina posluh, Hela potrpežljivost in Varun sprejemanje. Na voljo so bili kot obeski prijateljstva v paru: enega je otrok obdržal zase, drugega pa podaril prijatelju. Z nakupom kompleta za 1,00 evra so kupci celoten znesek prispevali Zvezi prijateljev mladine Slovenije za TOM telefon.

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FOTO: Arhiv naročnika

Letošnja kampanja je pokazala, da lahko preprosta gesta – podarjen obesek prijateljstva – nosi veliko sporočilo. Z njo smo želeli otroke in odrasle spodbuditi k večji odprtosti, razumevanju in sprejemanju drugačnosti. Iskreno smo hvaležni vsem kupcem, sodelavcem in partnerjem, ki so podprli akcijo ter nam pomagali zbrati 20.000 evrov za TOM telefon, je povedala Natalija Pagon, direktorica marketinga v podjetju Eurospin Eko, d. o. o.

20.000 EUR ZA TOM TELEFON

Sredstva bodo namenjena brezplačni, anonimni in zaupni podpori otrokom in mladostnikom v stiski.

PRIJATELJSTVO KOT PROSTOR SPREJEMANJA

Zaključni dogodek ni bil le priložnost za simbolično predajo donacijskega čeka, temveč tudi za pogovor o vrednotah, ki otrokom pomagajo pri odraščanju. Po predstavi je doc. dr. Žan Lep, socialni psiholog in strokovni sodelavec kampanje, skupaj z obiskovalci razmišljal o pogumu, poslušanju, potrpežljivosti in sprejemanju drugačnosti ter o tem, kako lahko odrasli otrokom pri razvijanju teh veščin pomagajo predvsem z lastnim zgledom.

Otroci skozi odnose razvijajo socialne in čustvene veščine, ki so ključne za vključujočo družbo. Biti drugačen pomeni le to, da nisi enak večini – in prav v tem je lahko velika vrednost. Zgodbe, kot je zgodba Superspakov, so lahko odlično izhodišče za pogovor o prijateljstvu, medsebojni podpori in pogumu, da prosimo za pomoč, je poudaril doc. dr. Žan Lep.

Sporočilo kampanje je bilo tesno povezano tudi s poslanstvom TOM telefona. Z njegovo pomočjo otroci in mladostniki v stiski dobijo sogovornika, ki jim prisluhne, jih razume in jim pomaga poiskati naslednji korak. Svetovanje je brezplačno, anonimno in zaupno.

TOM telefon je prostor zaupanja, kamor se otroci lahko obrnejo, ko potrebujejo pogovor ali pomoč. Donacija v višini 20.000 evrov bo pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju te podpore. Eurospinu in vsem njegovim kupcem se zahvaljujemo, ker so prepoznali, kako pomembno je, da noben otrok v stiski ne ostane sam, je povedala Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.

DEVET LET DOBRODELNEGA SODELOVANJA

Eurospin in Zveza prijateljev mladine Slovenije pri podpori otrokom in mladostnikom sodelujeta že devet let zapored. Eurospinove dobrodelne kampanje poleg zbiranja sredstev vsako leto odpirajo tudi pomembne družbene teme. Letošnji Superspaki so v ospredje postavili sprejemanje drugačnosti, pristne medosebne odnose in zavedanje, da lahko že majhna dejanja ustvarijo velika prijateljstva.

Zveza prijateljev mladine Slovenije je ena izmed najbolj prepoznavnih in zaupanja vrednih organizacij za otroke, mladostnike in družine v Sloveniji. Kot mreža lokalnih društev in zvez zagotavlja finančno, materialno in psihosocialno pomoč, razvija izobraževalne ter podporne programe in zagovarja glas otrok in mladih v družbi.

PAMETNI NAKUP Z NOTO DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Eurospin je prepoznaven po kakovostnih izdelkih lastnih blagovnih znamk in zavezanosti ustvarjanju dodane vrednosti za kupce ter širšo družbo. S svojimi dobrodelnimi pobudami že vrsto let aktivno prispeva k izboljšanju življenjskih razmer otrok in družin v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je Eurospin

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