Eurospinovo kakovost potrjuje osem nagrajenih izdelkov

Visoka kakovost in družbena odgovornost

V Eurospinu izpolnjujemo zahteve slovenskih kupcev in jim omogočamo, da ves nakup lahko opravijo na enem mestu, in to v kateri koli izmed 55 trgovin. Zadovoljni smo, kadar je naš trud poplačan in ko je kakovost nagrajena. Priznanje produkt leta 2023 je potrditev, da smo na pravi poti. V letošnjem asortimanu nagrajenih izdelkov se jih je znašlo osem, na kar smo še posebej ponosni. Za priznanje se iskreno zahvaljujemo vsem kupcem, ki so izglasovali zmagovalce, preostale pa vabimo, da jih preizkusijo in se tudi sami prepričajo o njihovi kakovosti. Na vseh ravneh podjetja bomo še naprej stremeli k zagotavljanju visoke kakovosti, inovativnosti in k družbeni odgovornosti, je povedala Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju Eurospin EKO, d. o. o.