Eurostat: Slovenija po presežni umrljivosti konec 2020 črna ovca v EU

Eurostat je spričo zaskrbljujočega trenda, ki ga je prinesla pandemija covida-19, začel zbirati podatke o t. i. presežni umrljivosti oziroma odstopanju števila vseh smrti v primerjavi s povprečjem prejšnjih let – pri čemer pa, kot izpostavljajo, gre za število vseh smrti in ne le tistih zaradi covida-19. Podatki so bili objavljeni 12. marca.

V celotni uniji so v obdobju od marca do decembra lani zabeležili 580.000 presežnih smrti v primerjavi z enakim obdobjem v letih 2016–2019. V prvem valu pandemije je bil vrhunec aprila lani, ko je bil porast števila smrti v primerjavi z mesecem aprilom v letih 2016–2019 25-odstoten.

Daleč pred vsemi sta bili takrat Španija (79 odstotkov) in Belgija (74 odstotkov), sledile so Nizozemska (54 odstotkov), Italija (42 odstotkov), Švedska (38 odstotkov) in Francija (36 odstotkov). V Sloveniji je bila presežna smrtnost takrat le 5,3-odstotna, med najnižjimi v EU. V času prvega vala je bila sicer najvišja junija, ko je bila 9,1-odstotna.