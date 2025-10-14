Eurowings ukinil letalsko povezavo med Ljubljano in Düsseldorfom

Eurowings je direktne lete z ljubljanskega letališča v Düsseldorf vzpostavil 12. aprila letos, potem ko je uspešno kandidiral na javnem razpisu za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Mesti je v poletni sezoni povezoval trikrat tedensko, minulo soboto pa je po poročanju portala Ex-Yu-Aviation opravil zadnjo vožnjo. Poletni vozni red sicer velja do 25. oktobra.

Hčerinska družba nemškega prevoznika Lufthansa je med aprilom in junijem na liniji Düsseldorf-Ljubljana prepeljala 6701 potnika, pri čemer je povprečna zasedenost kabine znašala 61,6 odstotka. Podatki za celotno poletno sezono še niso na voljo. Pred prihodom Eurowingsa je lete med obema mestoma nazadnje opravljala Adria Airways v letih 2018 in 2019, je spomnil portal.

Po teh navedbah Eurowings ni izpolnil pogojev, določenih v razpisnem postopku, zato ne bo prejel nobenih izplačil.

V okviru razpisa za večjo letalsko povezljivost ministrstvo za infrastrukturo subvencionira 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož prevoznikom, ki vzpostavijo lete na razpisanih povezavah. Doslej je sredstva dodelilo za nove povezave v Luksemburg, Rigo, Madrid, Koebenhavn, Düsseldorf in na Gran Canario. Deveti razpis se izteče 25. oktobra.