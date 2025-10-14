Svetli način
Slovenija

Eurowings ukinil letalsko povezavo med Ljubljano in Düsseldorfom

Brnik, 14. 10. 2025 21.31 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
STA , D.L.
Pol leta po vzpostavitvi je nizkocenovni prevoznik Eurowings ukinil letalsko povezavo med Ljubljano in nemškim Düsseldorfom. Ponovne vzpostavitve linije v letu 2026 ne načrtuje in je Ljubljano že odstranil iz svojega sistema rezervacij letalskih vozovnic, je poročal portal Ex-Yu-Aviation.

Prvi pristanek Eurowingsa v Ljubljani
Prvi pristanek Eurowingsa v Ljubljani FOTO: Fraport Slovenija

Eurowings je direktne lete z ljubljanskega letališča v Düsseldorf vzpostavil 12. aprila letos, potem ko je uspešno kandidiral na javnem razpisu za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Mesti je v poletni sezoni povezoval trikrat tedensko, minulo soboto pa je po poročanju portala Ex-Yu-Aviation opravil zadnjo vožnjo. Poletni vozni red sicer velja do 25. oktobra.

Hčerinska družba nemškega prevoznika Lufthansa je med aprilom in junijem na liniji Düsseldorf-Ljubljana prepeljala 6701 potnika, pri čemer je povprečna zasedenost kabine znašala 61,6 odstotka. Podatki za celotno poletno sezono še niso na voljo. Pred prihodom Eurowingsa je lete med obema mestoma nazadnje opravljala Adria Airways v letih 2018 in 2019, je spomnil portal.

Po teh navedbah Eurowings ni izpolnil pogojev, določenih v razpisnem postopku, zato ne bo prejel nobenih izplačil.

V okviru razpisa za večjo letalsko povezljivost ministrstvo za infrastrukturo subvencionira 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož prevoznikom, ki vzpostavijo lete na razpisanih povezavah. Doslej je sredstva dodelilo za nove povezave v Luksemburg, Rigo, Madrid, Koebenhavn, Düsseldorf in na Gran Canario. Deveti razpis se izteče 25. oktobra.

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
14. 10. 2025 21.53
Letalska linija Ljubljana - Beograd bi bila zelo profitabilna. Naj razmišljajo raje o tem.
ODGOVORI
0 0
Boti
14. 10. 2025 21.52
+2
3leta izgon se norca delajo
ODGOVORI
2 0
Rothschild1
14. 10. 2025 21.49
+4
Kot vidim je clanek o nakupu raket za Ukrajino zaklenjen za komentiranje. Prav zabavno. Sprasujem se, kje so sedaj "kolesarji". Niti v najbolj morecih sanjah si ne znam predstavljati, kaj bi poceli, ce bi kaj taksnega naredil JJ???
ODGOVORI
5 1
fljfo
14. 10. 2025 21.52
+1
V petek je Jenull pred vladno palačo...Saj je načelen..Ali pač?
ODGOVORI
1 0
1butnskala
14. 10. 2025 21.45
+2
hvala bogu
ODGOVORI
3 1
galeon
14. 10. 2025 21.43
+5
Kdo pa še vozi v to zakotno vas.
ODGOVORI
7 2
St. Gallen
14. 10. 2025 21.44
+3
Iz se bolj zakotne vasi ...
ODGOVORI
3 0
ISSN 1581-3711
