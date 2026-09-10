Evakuacija na OŠ Valentina Vodnika zaradi strupenih hlapov

Kot so pojasnili ljubljanski policisti, so bili nekaj po 12. uri obveščeni, da je na eni izmed izobraževalnih ustanov na območju Šiške prišlo do izlitja manjše količine kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik z snovjo je bila nudena prva pomoč in je bila preventivno odpeljana v zdravstveno ustanovo. Glede na prve informacije oseba pri tem ni dobila nobenih poškodb oziroma stik s snovjo ni povzročil nobenih posledic.

V ustanovi so takoj po dogodku poskrbeli za evakuacijo otrok in osebja na varno mesto. Na kraju so posredovali gasilci, ki so poskrbeli za sanacijo izlitja, o dogodku je bila obveščen tudi ELME, katerega posredovanje ni bilo potrebno.

Policisti bodo opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.