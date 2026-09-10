Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Evakuacija na OŠ Valentina Vodnika zaradi strupenih hlapov

Ljubljana , 10. 09. 2026 13.27 pred 34 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Dijak

Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika so morali zaradi strupenih hlapov učence predmetne stopnje evakuirati v šolsko telovadnico. Kot so zapisali v sporočilu za starše, so vsi šolarji na varnem.

Kot so pojasnili ljubljanski policisti, so bili nekaj po 12. uri obveščeni, da je na eni izmed izobraževalnih ustanov na območju Šiške prišlo do izlitja manjše količine kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik z snovjo je bila nudena prva pomoč in je bila preventivno odpeljana v zdravstveno ustanovo. Glede na prve informacije oseba pri tem ni dobila nobenih poškodb oziroma stik s snovjo ni povzročil nobenih posledic. 

Šolar
Šolar
FOTO: Shutterstock

V ustanovi so takoj po dogodku poskrbeli za evakuacijo otrok in osebja na varno mesto. Na kraju so posredovali gasilci, ki so poskrbeli za sanacijo izlitja, o dogodku je bila obveščen tudi ELME, katerega posredovanje ni bilo potrebno.

Policisti bodo opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

valentin vodnik evakuacija

Resnica išče zaveznike na evropski skrajni desnici

Več kot tri ure za pot od Kopra do Ljubljane

24ur.com Na več hrvaških šolah obvestila o bombah: otroke evakuirali
24ur.com Vsa obvestila o podtaknjenih bombah v beograjskih šolah so bila lažna
24ur.com 'Kaj se mora še zgoditi, da se bo nekaj premaknilo, da bo v šolah varno'
24ur.com Iz goreče osnovne šole v Izoli reševali učiteljico in hišnika
24ur.com Ministrstvo: Slovenske šole so varne
24ur.com Otroci pred zaprtimi vrati: lahko šola prepove uporabo igrišča?
24ur.com So hrvaški osnovnošolci odslej bolj varni?
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
10. 09. 2026 14.16
Bombardirc1 aj je spet vlada kriva
Odgovori
0 0
BlaBlaCat
10. 09. 2026 13.56
Dons e pa dogaja na osnovnih šolah po Ljubljani... eni bruhajo in driskajo, drugi vdihavajo strupene pline, sam še kakšno obvestilo o pozabljenem "ruzaku"...
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
zadovoljna
Portal
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
moskisvet
Portal
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
dominvrt
Portal
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Tanja s potezo, ki je navdušila MasterChef sodnike
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929