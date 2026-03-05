Naslovnica
Slovenija

Evakuacija Slovencev: tri letala že pristala na Brniku, prihaja še eno

Ljubljana, 05. 03. 2026 06.11 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Vrnitev evakuiranih Slovencev v Slovenijo

Evakuacija Slovencev z Bližnjega vzhoda se nadaljuje. Potem ko je v sredo pozno zvečer na Brniku pristalo prvo letalo s slovenskimi potniki, ki je priletelo iz Omana, so ponoči tam pričakali še dve letali iz Dubaja. Kot so sporočili pristojni, se je z nočnima letoma v domovino vrnilo 318 državljanov. Predvidoma pa bo v Slovenijo danes priletelo še eno letalo iz Omana.

  • Prizori z brniškega letališča
    00:49
    Prizori z brniškega letališča
  • Iz 24UR ZVEČER: Slovenci po vrnitvi v domovino
    04:28
    Iz 24UR ZVEČER: Slovenci po vrnitvi v domovino
  • Iz 24UR ZVEČER: Evakuacija Slovencev
    06:49
    Iz 24UR ZVEČER: Evakuacija Slovencev
  • Pristanek letala na Brniku
    00:27
    Pristanek letala na Brniku

Kalvarija nekaterih Slovencev, ki so se v času neusmiljenih spopadov med Iranom na eni strani ter ZDA in Izraelom na drugi znašli ujeti na Bližnjem vzhodu, ter njihovih svojcev, se je zaključila. V sredo pozno zvečer je na Brniku pristalo prvo evakuacijsko letalo, ki je po postanku v Jordaniji poletelo iz Omana.

Na Letališču Jožeta Pučnika je evakuirance pričakala vojska in Rdeči križ, pa tudi objokani svojci, ki so jih po več urah čakanja naposled nasmejani stiskali v tesne objeme.

"Dobrodošli doma! Vesela, da je prva skupina slovenskih državljanov po težkih in negotovih dneh na Bližnjem vzhodu varno prispela v domovino. Hvala vsem sodelavcem na zunanjem ministrstvu in vladi, našim diplomatom in partnerjem v Zalivu za pomoč. Še naprej si bomo prizadevali za varno vrnitev vseh v Slovenijo," je ob tem na spletu sporočila ministrica Tanja Fajon.

Prvo letalo je priletelo okoli 22. ure, slovenski potniki so bili na poti dva dni - sprva jih je avtobus iz Dubaja pripeljal v Oman, kjer so več ur čakali na polet, sledil je postanek v Jordaniji, nato pa so poleteli proti Ljubljani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozno ponoči je na Brnik priletelo še drugo letalo, ki je v Slovenijo poletelo iz Dubaja. Po podatkih letališča Jožeta Pučnika so potniki po postanku v Egiptu domov prileteli nekaj minut po 3. uri zjutraj. Dobri dve uri kasneje (po podatkih letališča je bilo to ob 5.32 zjutraj) pa je iz Dubaja priletelo še tretje letalo s Slovenci.

Kot so sporočili z vlade, je bilo na prvem evakuacijskem letu 152, na drugem pa 166 potnikov. 

Medtem se tam danes pričakuje še vsaj eno evakuacijsko letalo, ki bo tako kot prvo poletelo iz Omana. "Sredi noči so se proti domovini z letališča v Maskatu v državi Oman odpravili državljani, ki so bili včeraj varno pripeljani iz Dubaja," so potrdili tudi na Uradu vlade za komuniciranje. Ti naj bi predvidoma na Brniku, po postanku v Jordaniji, pristali ob 12. uri po našem času.

"Vlada in pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino," so še zagotovili.

evakuacija vližnji vzhod

Sajovic: Ključno je, da ljudje pridejo varno domov

