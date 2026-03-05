Evakuacija Slovencev: tri letala že pristala na Brniku, prihaja še eno

Kalvarija nekaterih Slovencev, ki so se v času neusmiljenih spopadov med Iranom na eni strani ter ZDA in Izraelom na drugi znašli ujeti na Bližnjem vzhodu, ter njihovih svojcev, se je zaključila. V sredo pozno zvečer je na Brniku pristalo prvo evakuacijsko letalo, ki je po postanku v Jordaniji poletelo iz Omana.
Na Letališču Jožeta Pučnika je evakuirance pričakala vojska in Rdeči križ, pa tudi objokani svojci, ki so jih po več urah čakanja naposled nasmejani stiskali v tesne objeme.
"Dobrodošli doma! Vesela, da je prva skupina slovenskih državljanov po težkih in negotovih dneh na Bližnjem vzhodu varno prispela v domovino. Hvala vsem sodelavcem na zunanjem ministrstvu in vladi, našim diplomatom in partnerjem v Zalivu za pomoč. Še naprej si bomo prizadevali za varno vrnitev vseh v Slovenijo," je ob tem na spletu sporočila ministrica Tanja Fajon.
Prvo letalo je priletelo okoli 22. ure, slovenski potniki so bili na poti dva dni - sprva jih je avtobus iz Dubaja pripeljal v Oman, kjer so več ur čakali na polet, sledil je postanek v Jordaniji, nato pa so poleteli proti Ljubljani.
Pozno ponoči je na Brnik priletelo še drugo letalo, ki je v Slovenijo poletelo iz Dubaja. Po podatkih letališča Jožeta Pučnika so potniki po postanku v Egiptu domov prileteli nekaj minut po 3. uri zjutraj. Dobri dve uri kasneje (po podatkih letališča je bilo to ob 5.32 zjutraj) pa je iz Dubaja priletelo še tretje letalo s Slovenci.
Kot so sporočili z vlade, je bilo na prvem evakuacijskem letu 152, na drugem pa 166 potnikov.
Medtem se tam danes pričakuje še vsaj eno evakuacijsko letalo, ki bo tako kot prvo poletelo iz Omana. "Sredi noči so se proti domovini z letališča v Maskatu v državi Oman odpravili državljani, ki so bili včeraj varno pripeljani iz Dubaja," so potrdili tudi na Uradu vlade za komuniciranje. Ti naj bi predvidoma na Brniku, po postanku v Jordaniji, pristali ob 12. uri po našem času.
"Vlada in pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino," so še zagotovili.