Evakuacija Slovencev: tri letala že pristala na Brniku, prihaja še eno

Kalvarija nekaterih Slovencev, ki so se v času neusmiljenih spopadov med Iranom na eni strani ter ZDA in Izraelom na drugi znašli ujeti na Bližnjem vzhodu, ter njihovih svojcev, se je zaključila. V sredo pozno zvečer je na Brniku pristalo prvo evakuacijsko letalo, ki je po postanku v Jordaniji poletelo iz Omana. Na Letališču Jožeta Pučnika je evakuirance pričakala vojska in Rdeči križ, pa tudi objokani svojci, ki so jih po več urah čakanja naposled nasmejani stiskali v tesne objeme.

Vrnitev slovenskih državljanov v domovino Damjan Žibert

"Dobrodošli doma! Vesela, da je prva skupina slovenskih državljanov po težkih in negotovih dneh na Bližnjem vzhodu varno prispela v domovino. Hvala vsem sodelavcem na zunanjem ministrstvu in vladi, našim diplomatom in partnerjem v Zalivu za pomoč. Še naprej si bomo prizadevali za varno vrnitev vseh v Slovenijo," je ob tem na spletu sporočila ministrica Tanja Fajon. Prvo letalo je priletelo okoli 22. ure, slovenski potniki so bili na poti dva dni - sprva jih je avtobus iz Dubaja pripeljal v Oman, kjer so več ur čakali na polet, sledil je postanek v Jordaniji, nato pa so poleteli proti Ljubljani.

