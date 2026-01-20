Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi grožnje evakuirali srednjo šolo na Goriškem

Nova Gorica, 20. 01. 2026 10.54 pred 50 minutami 1 min branja 0

Članek bere sintetični glas, ustvarjen z umetno inteligenco
Poslušaj članek
0:00 /0:00
Avtor:
N.L.
Slovenska policija

Novogoriški policisti so bili zjutraj obveščeni o domnevni nastavitvi eksplozivnega sredstva na eni od srednjih šol na Goriškem. Učence in zaposlene so evakuirali, po pregledu objektov pa niso našli nobenega nevarnega predmeta. Aktivnosti v tem trenutku še potekajo, so nam sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica in dodali, da razloga za preplah ni.

Policija je bila o domnevni nastavitvi eksplozivnega sredstva obveščena ob 9.15, ko je na šolo poklicala neznana oseba in javila, da naj bi bilo v zgradbi eksplozivno sredstvo.

"Na zaznane okoliščine smo se takoj odzvali in izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s sklenjenim protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih," so nam odgovorili s PU Nova Gorica.

Novogoriški policisti in kriminalisti so zavarovali okolico in zgradbe ter odredili evakuacijo dijakov in zaposlenih v telovadnico in sosednjo osnovno šolo. "Pri dosedanjem pregledu ni bilo najdeno nobeno eksplozivno sredstvo ali drugi nevaren predmet, aktivnosti v tem trenutku še potekajo."

Policija sicer nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin navedenega varnostnega dogodka, o tem so obvestili tudi tožilstvo.

Odgovor ministrstva

Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje so nam odgovorili, da so bili o dogodku obveščeni. "Trenutno poteka pregled stavbe, če bo podana ocena, da ni nevarnosti, se bodo dijaki vrnili po osebne predmete in odšli domov," so zapisali.

Po informacijah ministrstva je šola ravnala skladno s protokolom in navodili pristojnih služb, pri čemer sta na prvem mestu varnost dijakov in zaposlenih. Šola je o dogajanju obvestila tudi starše.

Goriška srednja šola evakuacija grožnja z bombo policija

Ginekologinja je diskriminirani pacientki izplačala nadomestilo

123 kršitev, izdali 106 odločb za odvoz, Janković: Tu ne bo umikov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Preveri, ali prepoznaš skrivnosti severnega sija!
Preveri, ali prepoznaš skrivnosti severnega sija!
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450