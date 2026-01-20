Zaradi grožnje evakuirali srednjo šolo na Goriškem

Policija je bila o domnevni nastavitvi eksplozivnega sredstva obveščena ob 9.15, ko je na šolo poklicala neznana oseba in javila, da naj bi bilo v zgradbi eksplozivno sredstvo.

"Na zaznane okoliščine smo se takoj odzvali in izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s sklenjenim protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih," so nam odgovorili s PU Nova Gorica.

Novogoriški policisti in kriminalisti so zavarovali okolico in zgradbe ter odredili evakuacijo dijakov in zaposlenih v telovadnico in sosednjo osnovno šolo. "Pri dosedanjem pregledu ni bilo najdeno nobeno eksplozivno sredstvo ali drugi nevaren predmet, aktivnosti v tem trenutku še potekajo."

Policija sicer nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin navedenega varnostnega dogodka, o tem so obvestili tudi tožilstvo.