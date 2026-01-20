Zaradi grožnje evakuirali srednjo šolo na Goriškem

Policija je bila o domnevni nastavitvi eksplozivnega sredstva obveščena ob 9.15, ko je na šolo poklicala neznana oseba in javila, da naj bi bilo v zgradbi eksplozivno sredstvo.
"Na zaznane okoliščine smo se takoj odzvali in izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s sklenjenim protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih," so nam odgovorili s PU Nova Gorica.
Novogoriški policisti in kriminalisti so zavarovali okolico in zgradbe ter odredili evakuacijo dijakov in zaposlenih v telovadnico in sosednjo osnovno šolo. "Pri dosedanjem pregledu ni bilo najdeno nobeno eksplozivno sredstvo ali drugi nevaren predmet, aktivnosti v tem trenutku še potekajo."
Policija sicer nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin navedenega varnostnega dogodka, o tem so obvestili tudi tožilstvo.
Odgovor ministrstva
Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje so nam odgovorili, da so bili o dogodku obveščeni. "Trenutno poteka pregled stavbe, če bo podana ocena, da ni nevarnosti, se bodo dijaki vrnili po osebne predmete in odšli domov," so zapisali.
Po informacijah ministrstva je šola ravnala skladno s protokolom in navodili pristojnih služb, pri čemer sta na prvem mestu varnost dijakov in zaposlenih. Šola je o dogajanju obvestila tudi starše.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.