Evakuirali mestno občino Maribor zaradi pošiljke z belim prahom

Okoli 9. ure naj bi po poročanju Maribor24evakuirali stavbo mestne občine Maribor, in sicer zaradi pošiljke z belim prahom. Da je bila ta poslana, so potrdili na Policijski upravi Maribor in dodali, da je bila policija o pošiljki obveščena ter poslana na kraj dogodka. Tri osebe naj bi bile zadržane v karanteni.