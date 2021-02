Evakuirali pripadnika Slovenske vojske s težjim potekom koronavirusne bolezni

Let z letalom Falcon je potekal brez posebnosti, pravijo na Morsu, pripadnika pa so po pristanku na Brniku z reševalnim vozilom Vojaške zdravstvene enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Pripadnika Veterinarske enote SV sta na letališču opravila dezinfekcijo opreme in letala.

Slovenska vojska v operaciji Združenih narodov Unifil v Libanonu sodeluje s šestimi pripadniki; ostalih pet je bilo na testiranju na koronavirusno okužbo negativnih, so zdravi in nadaljujejo z opravljanjem nalog na območju delovanja v južnem Libanonu. Dolžnost na mednarodni misiji v Libanonu je julija 2020 prevzel 28. kontingent Slovenske vojske. Slovenska vlada je 7. septembra 2006 sklenila, da k reševanju razmer v Libanonu prispeva z napotitvijo do 12 pripadnikov Slovenske vojske; prvi pripadniki Slovenske vojske so bili v operacijo Unifil napoteni decembra 2006.

V Slovenski vojski so še zapisali, da pripadniku želijo hitro okrevanje.