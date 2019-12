Evakuirani Tržičani se še ne morejo vrniti domov

Iz PU Kranj so sporočili, da v industrijski coni Laze po meritvah pristojnih ni več potrebno zapiranje oken, saj je nevarnost mimo, o posebnostih pa bodo občane sproti obveščali.Kot smo poročali je bila v naselju Za jezom v Tržiču zaradi presežnih mejnih vrednosti pri meritvah plina zaprta lokalna cesta od Raven naprej. Po prvih podatkih je šlo za presežno koncentracija plina v meteorno-kanalizacijskem jašku.

Pri tem so iz dveh stavb, kjer so meritve v notranjosti pokazale prisotnost plina, evakuirali 10 oseb. Jašek so sicer razplinili, s čimer so zmanjšali nevarnost za eksplozijo, je povedal Primož Kramer, direktor plinskih sistemov na Petrolu, ki je tudi distributer plina v Tržiču.

Čeprav so včeraj predstavniki Civilne zaščite Tržič napovedali možnost vrnitve prebivalcev v domove, pa so kranjski policisti sporočil, da aktivnosti na krajih intervencij še vedno potekajo, zato se prebivalci še vedno ne morejo vrniti domov. Začasno nastanitev jim zagotavlja občina.