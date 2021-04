Evangeličani z dobrotami razveselili osebje murskosoboške bolnišnice

V Evangeličanski cerkvi so v sodelovanju z EHO Podpornico in Ženskim društvom Evangeličanka ob veliki noči razveselili osebje murskosoboške bolnišnice in njihove bolnike. Zanje so spekli tradicionalno velikonočno potico in druge dobrote. V znak upanja in zahvale za požrtvovalnost. Pozabili pa niso niti na tamkajšnjo policijsko postajo, upravo v Pomurju, materinski dom, dom za brezdomce, zdravstveni dom in domove starejših.

