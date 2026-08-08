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Slovenija

Evforija zajela tudi slovenske salone: kaj je 'spa glave'?

Ljubljana , 08. 08. 2026 20.30 pred enim dnevom 1 min branja 6

Avtor:
Tjaša Dugulin
Head spa

Evforija okoli japonskih head spajev, ki združujejo sprostitev in nego ter obljubljajo izboljšanje zdravja las in lasišča, se je s TikToka in Instagrama preselila tudi v slovenske salone. Nekateri sicer ponujajo zgolj spa glave, pri drugih pa je to dodatna storitev in se ga lotevajo zelo različno. Kaj torej zajema pravi head spa? In na kaj je treba biti pozoren v poplavi ponudbe? Dermatologi ob tem opozarjajo, da so lahko izpadanje las, srbečica in prhljaj, zaradi katerih ljudje najpogosteje obiščejo head spa, tudi bolezenski, zato je treba poiskati diagnozo in to ustrezno zdraviti. Napačna nega lahko namreč naredi več škode kot koristi.

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KOMENTARJI6

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Jožajoža
09. 08. 2026 09.05
Ljudje imajo denar,so srečni.to je bilo pod golobom.pod janšisti ne bo več denarja za take salone.spomute,kaj je janša počel z vami 2020-2022.brrrr groza
Odgovori
-3
1 4
kryptix
08. 08. 2026 21.20
Kar te sprosti je zdravo masaža, ASMR,.. v to ne sodijo čiki, alko,... Če pa iščeš v masaži da odstrani neko bolečino je pa narobe...za to je zdravnik. Masaža je za zadovoljstvo možganov in nič drugega.
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-1
0 1
stiing
08. 08. 2026 21.08
Kr ne morem več verjet vsem takim in podobnim bedarijam k že misliš, da si vse videl pa spet neka bolna glava si neki zmisli ostali pa sledijo.
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+3
3 0
ptuj.si
08. 08. 2026 21.01
Tiki toki je za ovce.
Odgovori
+7
7 0
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 08.34
Odvisno kaj pogledas, meni se sdi tale portal za ovce. Sej dokazali so med covidom da so biki vsi svetovni mediji usklajeni tudi z istimi besedami…
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+0
1 1
galeon
08. 08. 2026 20.55
Stopiš pod tuš in imaš vse razkošje spaja. Pa še ceneje je.
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+10
10 0
bibaleze
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