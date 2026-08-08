Evforija zajela tudi slovenske salone: kaj je 'spa glave'?

Evforija okoli japonskih head spajev, ki združujejo sprostitev in nego ter obljubljajo izboljšanje zdravja las in lasišča, se je s TikToka in Instagrama preselila tudi v slovenske salone. Nekateri sicer ponujajo zgolj spa glave, pri drugih pa je to dodatna storitev in se ga lotevajo zelo različno. Kaj torej zajema pravi head spa? In na kaj je treba biti pozoren v poplavi ponudbe? Dermatologi ob tem opozarjajo, da so lahko izpadanje las, srbečica in prhljaj, zaradi katerih ljudje najpogosteje obiščejo head spa, tudi bolezenski, zato je treba poiskati diagnozo in to ustrezno zdraviti. Napačna nega lahko namreč naredi več škode kot koristi.