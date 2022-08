Evidentiranje delovnega časa: 'Delodajalec mora imeti možnost izbire'

Ob tem so v OZS poudarili, da obsojajo vsakršne kršitve pravic delavcev, vendar pa ocenjujejo, da tudi elektronsko evidentiranje delovnega časa kršitev ne bo preprečilo. Če ni nadzora in predvsem zaupanja med delodajalcem in delavcem, potem se lahko kršitve dogajajo tudi pri elektronskem načinu evidentiranja časa, menijo. "Predvsem pa je treba vedeti, da večina delodajalcev vzorno skrbi za svoje zaposlene in pravilno vodi evidence delovnega časa."

Ob tem se sprašujejo, kako bi se elektronsko evidentiranje sploh izvajalo v praksi. Ob tem so navedli primer. Izpostavili so primer delodajalca, ki ima slikopleskarsko dejavnost in na isti dan tri naročnike na treh različnih lokacijah, na vsako od teh lokacij pa pošlje po enega delavca.

"Kdo in na kakšen način bi v aplikacijo vpisoval čas prihoda in odhoda z dela, če se hkrati s predlogom sprememb zahteva, da se na kraju opravljanja dela hrani evidenca o izrabi delovnega časa in dokumentacija? Sklepamo, da bi moral delovni čas evidentirati delavec sam s pomočjo mobilne aplikacije," so zapisali.

Predlagane rešitve po njihovi oceni odpirajo tudi številna druga vprašanja tako z vidika točnosti vpisanih podatkov kot tudi s področja varovanja osebnih podatkov in financiranja tovrstnih rešitev. Zato menijo, da bi moral imeti delodajalec možnost izbire: bodisi elektronsko bodisi ročno evidentiranje delovnega časa. Možnost izbire poznajo tudi v sosednjih državah, so še dodali.