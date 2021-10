Evo, koliko so skočile cene delnic farmacevtskih podjetij v letu 2021

Fortrade je, za vse tiste, ki jih zanima kako se od doma naučiti trgovati s cenami delnic Pfizerja in Moderne (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik “Kako trgovati s ceno delnic farmavtskih podjetij”. Vodnik je prilagojen vsem nivojem znanja in ga lahko prenesete preko spodnje povezave.

V času, ko svetovne vlade vršijo pritisk na ljudi z namenom cepljenja, se je pojavilo novo podjetje v tem sektorju - ameriško farmacevtsko podjetje Novavax, ki še ni izstopilo iz sence velikanskih farmacevtskih podjetij, ki prevladujejo v tej industriji . Zdi se, da se to spreminja z Novavaxovim cepivom proti Covidu, ki je približno 90% učinkovito, kar je blizu tistim, ki jih proizvajata Pfizer in Moderna. Novavax pri pridobivanju odobritve in uvajanju na trg zaostaja za podjetji Pfizer in Moderna, vendar družba meni, da obstaja veliko prostora za cepivo, ki je eno najučinkovitejših in ne vsebuje nove tehnologije mRNA, ki skrbi nekatere od tistih, ki sumijo v cepiva.

Vlagatelji upajo, da bo podjetje, ki gre skozi isti proces kot Moderna, imelo enako presenetljive rezultate kot Moderna. Letošnja cena delnic Moderne je skočila za 300%.

Delnica Novavaxa se je letos že zvišala za 122%. Toda v podjetje ne verjamejo samo vlagatelji, kljub dejstvu, se je Japonska že dogovorila za nakup 150 milijonov odmerkov. Čas bo pokazal, ali bo Novavaxu uspelo ponoviti uspeh Moderne.

Brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic farmavtskih podjetij” prevzemite tukaj.

Viri: Reuters, Marketwatch

Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. 80% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate o tem, če razumete pogodbe za razliko in če si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja in poiščite neodvisen nasvet. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA, ali Belgija ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo s strani katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.





Naročnik oglasa je Fortrade Ltd.