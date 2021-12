Evolucija T-Shirt majice: Od kosa spodnjega perila do statusnega simbola

Potem pa sta se pojavila Marlon Brando in James Dean, ki sta popolnoma spremenila poslanstvo navadne majice s kratkimi rokavi ter jo postavila na piedestal, če si hotel biti kul, si preprosto moral imeti navadno bombažno majico s kratkimi rokavi. Prva serija ekskluzivnih majic je bila natisnjena za kralja rock'n'rolla, Elvisa Presleya, daljnega leta 1956, ob izidu njegovih štirih singlov. Kmalu so Elvisovim stopinjam sledili slavni Beatli – leta 1964 so obeležili svetovno koncertno turnejo z majicami.

Še več, majica s kratkimi rokavi je zelo hitro pridobila status uporniškega oblačila – če si nosil majico, si pokazal tudi neko držo, odnos do življenja, nisi pokazal le pripadnosti določeni glasbeni zvrsti ali gibanju, ampak si z njo kazal celoten odnos do življenja. Ko so se šestdeseta leta prejšnjega stoletja dodobra pričela, so tiskarji v Los Angelesu že okraševali dolgočasne bele majice s kratkimi rokavi z raznimi napisi in ilustracijami. Rodila se je industrija tiskanja majic. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je z razvojem tiskarske tehnologije in rock'n'rolla industrija majic doživela pravi razcvet. Protesti, ki jih je povzročila vojna v Vietnamu, festival v Woodstocku, porast rock'n'roll skupin ter predvsem njihovih številnih oboževalcev, ki so si že sami začeli tiskati majice, da bi pokazali pripadnost glasbeniku, so ustvarili novo platformo za komuniciranje z zunanjim svetom – majica s kratkimi rokavi je postala sredstvo za izražanje – z majico so uporniki brez razloga ali pač z zadostnim razlogom našli optimalen način, da povedo, kaj vse je narobe s svetom, ki jih obkroža oziroma brez česa na tem svetu ne morejo preživeti. Zadnje čase postajajo majice z vintage motivi pravi statusni simbol, na svetovnem medmrežju zgodovinske majice z emblemi priljubljenih skupin dosegajo vrtoglave vsote, nosijo jih svetovni vedno mladi infuencerji, mi pa jim seveda močno zavidamo….

Vam je stric zapustil majico iz prve svetovne koncertne turneje skupine Rolling Stones? Takšna majica je z desetletji celo pridobila na vrednosti, zato je majica s simboli glasbenih skupin vedno najboljša investicija za vse generacije, ki bo z leti le pridobila na vrednosti. Majice z emblemi priljubljenih glasbenih skupin so postale tudi zbirateljski artikel, dobile pa so tudi status sentimentalnega predmeta, saj še hranite tisto majico iz srednje šole, kajne?





