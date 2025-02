'Evropa bo ostala v neposredni soseščini velike Rusije, ki ima velike apetite'

Kaj otoplitev odnosov med svetovnima velesilama pomeni za Slovenijo, našo soseščino in Evropsko unijo? Je to nova priložnost za diplomacijo ali ravno obratno? Smo na robu novih vojn in osvajanja ozemelj s silo? "Ukrajina bo postala zamrznjen konflikt. Posledice pa bi lahko čutili tudi na našem domačem dvorišču Balkanu," pravi nekdanji predsednik države in bivši premier Borut Pahor.

Enega najizkušenejših domačih državnikov pospešek pri razpletu vojne v Ukrajini ni presenetil. Tako pa o novi ozemeljski realnosti, ki bi lahko sledila načrtu Trump-Putin, pravi nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor: "Dogovor, ki ga bosta sklenila oz. ga bodo sklenili, če bodo vključili predsednika Zelenskega, bo praktičen dogovor. Ne bo pa to nujno pravična rešitev, zato se poraja vprašanje, kako trajna bo. Dolgoročno se nam verjetno obeta nek zamrznjen konflikt. Ukrajina utegne biti do neke mere, če me ne boste vzeli preveč dobesedno, razdeljena."

Borut Pahor na POPkastu FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Da bo Rusija očitno dobila del ozemlja, ki ga je želela, pa bi moralo EU in njeno institucionalno šibko politično vodstvo zelo skrbeti, ocenjuje. "Evropa se mora soočiti z dejstvom, da bo ostala v neposredni soseščini velike Rusije, ki ima še vedno imperialno geopolitično miselnost in ki se verjetno ne bo ustavila pri zasedbi ali kontroli, protektoratu nad štirimi pokrajinami in Krimom v Ukrajini," meni. Namesto tega bi lahko Rusija pogledala tudi proti Moldaviji in Gruziji. Naslednji sod smodnika pa bi lahko počil v naši neposredni soseščini. "Zahodni Balkan bo postal majhen prostor, na katerem se bodo naenkrat srečale največje sile – EU, ZDA, Rusija, Turčija in Kitajska. Pri čemer ima EU s svojo zelo problematično politiko širitve pravzaprav zelo šibek vzvod. Le čakamo, čakamo in čakamo, da se bo to zgodilo."