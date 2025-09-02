'Evropa bo v svetu velikih sil postala nepomembna, če ne bo delovala združeno'

Predsednica Nataša Pirc Musar se je skupaj s predsedniki Estonije, Češke in Črne gore na Blejskem strateškem forumu zavzela za bolj odločno, konkurenčno, samozavestno in združeno Evropo. Strinjali so se, da mora Evropa delovati enotno, če želi ostati relevantna v svetu velikih sil. Manj usklajeni pa so bili glede Ukrajine in Gaze.

"EU temelji na vrednotah, človekovih pravicah, demokraciji, vladavini prava. Če ne bomo mi opozarjali na to, kdo drug bo? (...) Verjamem, da obstaja dovolj moči in volje, da naredimo tisto, kar je prav," je glede vloge in prihodnosti Evrope v svetu dejala predsednica Nataša Pirc Musar. Češki predsednik Petr Pavel je menil, da je EU lahko "močna gospodarska in politična sila, vendar je brez vojske nihče ne bo jemal resno". Dejal je, da je bilo zanašanje na vojaško moč ZDA za Evropo dolgo časa zelo prikladno, saj se je lahko posvečala drugim prioritetam, sedaj pa se mora osredotočiti na izgradnjo lastnih vojaških zmogljivosti in se poenotiti. "Evropa bo v svetu velikih sil postala nepomembna, če ne bo delovala kot ena združena enota," je dodal.

Estonski predsednik Alar Karis je prav tako ocenil, da mora Evropa delovati enotno in se konsolidirati. Črnogorski predsednik Jakov Milatović pa je glede EU izrazil večjo mero optimizma od kolegov. Menil je, da politika širitve unije deluje in prinaša rezultate, zato bi jo bilo treba zasledovati še naprej. Dejal je še, da se Evropa preveč ukvarja s tem, kaj počnejo drugi, namesto da bi se poenotila in bolj samozavestno ubrala lastno pot. Pirc Musar je dodala, da največja težava ostaja odsotnost močnega voditelja, ki bi Evropo zastopal kot celoto. Omenila je vprašanje, ki ga je že pred desetletji postavil nekdanji državni sekretar ZDA Henry Kissinger: "Koga naj pokličem, če želim govoriti z Evropo?" Vsi udeleženci panela so sicer menili, da mora Evropa postati bolj enotna, odločna in konkurenčna. Omenjali so tudi morebitno federalizacijo v okviru EU. Naslovili so tudi vprašanje pogajanj med Rusijo in ZDA glede konca vojne v Ukrajini. "Smisel diplomacije je dialog, in če želimo najti rešitve, se moramo pogovarjati," je dejala Pirc Musar. Zavzela se je za odprte kanale, da se o varnostni strukturi Evrope ne bi pogovarjali le Američani in Rusi. Različne mirovne konference za Ukrajino brez prisotnosti vseh vpletenih, vključno z Rusijo, pa je ocenila kot nesmiselne. Karis je vzporedne pogovore z Rusijo ocenil kot slabo idejo, temveč se je posredno zavzel za to, da bi kolektivna stališča Zahoda predstavljal Washington. Pirc Musar pa je ugovarjala, da bi se morala Evropa pridružiti pogajanjem, saj se ne more zanesti na to, da bo od ZDA prejela vse ustrezne informacije in zagotovila. Da brez komuniciranja z Rusijo ne bo mogoče doseči pravičnega miru, je menil tudi Milatović. Glede politike do Palestine pa je dodal, da se Črna gora ne zgleduje toliko po EU, ki glede tega vprašanja nikakor ni enotna, temveč bolj po Sloveniji. Pirc Musar je ob tem znova opozorila na dvojna merila pri odzivih na konflikte v Ukrajini in Gazi ter drugod po svetu. Pavel in Karis sta medtem menila, da bi morala Evropa glede konflikta v Gazi najprej doseči skupen in enoten pristop ter zagotoviti humanitarno pomoč za Palestince, kot končno rešitev pa vidita rešitev dveh držav ob zagotovilih mednarodne skupnosti za Palestino.

Fajon ob zaključku BSF: To je bil definitivno najtežji forum

To je bil definitivno najtežji forum, je ob zaključku jubilejne 20. izvedbe strateškega foruma na Bledu danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot ključno sporočilo je izpostavila poziv voditeljem, naj se zavedajo odgovornosti, spodobnosti in temeljnih vrednot, na katerih svojo politiko gradi tudi Slovenija. "Če potegnem pod črto, se mi zdi, da je to definitivno bil najtežji forum, najtežji v smislu vsebinskih razprav v času velikih kriz okoli nas, vojn, v času, ko je svet močno razdeljen, ko vidimo, da prevladuje predvsem moč, manj pravila, ko ni politične volje za spoštovanje mednarodnega prava, za končanje vojn," je na novinarski konferenci dejala Fajon.

