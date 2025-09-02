Svetli način
Slovenija

'Evropa bo v svetu velikih sil postala nepomembna, če ne bo delovala združeno'

Bled, 02. 09. 2025 14.36 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
24

Predsednica Nataša Pirc Musar se je skupaj s predsedniki Estonije, Češke in Črne gore na Blejskem strateškem forumu zavzela za bolj odločno, konkurenčno, samozavestno in združeno Evropo. Strinjali so se, da mora Evropa delovati enotno, če želi ostati relevantna v svetu velikih sil. Manj usklajeni pa so bili glede Ukrajine in Gaze.

"EU temelji na vrednotah, človekovih pravicah, demokraciji, vladavini prava. Če ne bomo mi opozarjali na to, kdo drug bo? (...) Verjamem, da obstaja dovolj moči in volje, da naredimo tisto, kar je prav," je glede vloge in prihodnosti Evrope v svetu dejala predsednica Nataša Pirc Musar.

Češki predsednik Petr Pavel je menil, da je EU lahko "močna gospodarska in politična sila, vendar je brez vojske nihče ne bo jemal resno".

Dejal je, da je bilo zanašanje na vojaško moč ZDA za Evropo dolgo časa zelo prikladno, saj se je lahko posvečala drugim prioritetam, sedaj pa se mora osredotočiti na izgradnjo lastnih vojaških zmogljivosti in se poenotiti. "Evropa bo v svetu velikih sil postala nepomembna, če ne bo delovala kot ena združena enota," je dodal.

Estonski predsednik Alar Karis je prav tako ocenil, da mora Evropa delovati enotno in se konsolidirati.

Črnogorski predsednik Jakov Milatović pa je glede EU izrazil večjo mero optimizma od kolegov. Menil je, da politika širitve unije deluje in prinaša rezultate, zato bi jo bilo treba zasledovati še naprej.

Dejal je še, da se Evropa preveč ukvarja s tem, kaj počnejo drugi, namesto da bi se poenotila in bolj samozavestno ubrala lastno pot.

Pirc Musar je dodala, da največja težava ostaja odsotnost močnega voditelja, ki bi Evropo zastopal kot celoto. Omenila je vprašanje, ki ga je že pred desetletji postavil nekdanji državni sekretar ZDA Henry Kissinger: "Koga naj pokličem, če želim govoriti z Evropo?"

Vsi udeleženci panela so sicer menili, da mora Evropa postati bolj enotna, odločna in konkurenčna. Omenjali so tudi morebitno federalizacijo v okviru EU. Naslovili so tudi vprašanje pogajanj med Rusijo in ZDA glede konca vojne v Ukrajini.

"Smisel diplomacije je dialog, in če želimo najti rešitve, se moramo pogovarjati," je dejala Pirc Musar. Zavzela se je za odprte kanale, da se o varnostni strukturi Evrope ne bi pogovarjali le Američani in Rusi. Različne mirovne konference za Ukrajino brez prisotnosti vseh vpletenih, vključno z Rusijo, pa je ocenila kot nesmiselne.

Karis je vzporedne pogovore z Rusijo ocenil kot slabo idejo, temveč se je posredno zavzel za to, da bi kolektivna stališča Zahoda predstavljal Washington. Pirc Musar pa je ugovarjala, da bi se morala Evropa pridružiti pogajanjem, saj se ne more zanesti na to, da bo od ZDA prejela vse ustrezne informacije in zagotovila.

Da brez komuniciranja z Rusijo ne bo mogoče doseči pravičnega miru, je menil tudi Milatović. Glede politike do Palestine pa je dodal, da se Črna gora ne zgleduje toliko po EU, ki glede tega vprašanja nikakor ni enotna, temveč bolj po Sloveniji.

Pirc Musar je ob tem znova opozorila na dvojna merila pri odzivih na konflikte v Ukrajini in Gazi ter drugod po svetu.

Pavel in Karis sta medtem menila, da bi morala Evropa glede konflikta v Gazi najprej doseči skupen in enoten pristop ter zagotoviti humanitarno pomoč za Palestince, kot končno rešitev pa vidita rešitev dveh držav ob zagotovilih mednarodne skupnosti za Palestino.

Fajon ob zaključku BSF: To je bil definitivno najtežji forum

To je bil definitivno najtežji forum, je ob zaključku jubilejne 20. izvedbe strateškega foruma na Bledu danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot ključno sporočilo je izpostavila poziv voditeljem, naj se zavedajo odgovornosti, spodobnosti in temeljnih vrednot, na katerih svojo politiko gradi tudi Slovenija.

"Če potegnem pod črto, se mi zdi, da je to definitivno bil najtežji forum, najtežji v smislu vsebinskih razprav v času velikih kriz okoli nas, vojn, v času, ko je svet močno razdeljen, ko vidimo, da prevladuje predvsem moč, manj pravila, ko ni politične volje za spoštovanje mednarodnega prava, za končanje vojn," je na novinarski konferenci dejala Fajon.

V ospredju foruma so bila po njenih besedah vprašanja o položaju Evrope v svetu, o tem, kako jo narediti močnejšo, bolj enotno in povezano, predvsem pa, kako v ospredje postaviti osrednje vrednote, kot so humanost, spoštovanje človekovih pravic, demokracija, vladavina prava in spodobnost.

Prav s tem povezano je po njenih besedah tudi ključno sporočilo foruma - poziv voditeljem vseh držav, naj se zavedajo odgovornosti, spodobnosti in temeljnih vrednot, na katerih tudi Slovenija gradi tudi svojo politiko.

Glede izrečenih kritik na račun EU, zlasti z vidika šibkosti, je menila, da je "potrebna predvsem ambicija, da se zavedamo izzivov in da se zavedamo, da mora Evropska unija še veliko narediti".

Forum je obenem po njenih besedah potrdil, da je Slovenija s svojo zunanjo politiko država, ki ima verodostojnost, ugled in je spoštovana v svetu.

Na forumu je sodelovalo več kot 2300 udeležencev iz 94 držav, 180 razpravljavk in razpravljavcev iz 48 držav, rekordno je bilo po njenih besedah tudi število akreditiranih novinarjev.

Tokratna izvedba foruma z naslovom Pobegli svet je bila že 20. po vrsti. Prvič so ga izvedli leta 2006 na pobudo nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla, ki mu je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v ponedeljek tudi podelilo posebno priznanje.

Rupla sicer na Bled ni bilo, že pred tem pa je bil v pismu kritičen do slovenske zunanje politike in strategije.

Danes je kritiko na račun BSF naslovil tudi nekdanji premier Janez Janša. "Ko sva med vožnjo s čolnom na Blejski otok poleti 2005 z Dimitrijem Ruplom zasnovala Blejski strateški forum, si niti v sanjah nisva predstavljala, da ga bodo 20 let kasneje Nataša Pirc Musar in levičarska druščina zlorabljali za sramotenje Slovenije," je zapisal na omrežju X.

Fajon je v odzivu menila, da gre pri tem za žalitev tujih gostov, češ da so prišli na Bled s sporočilom in hvaležnostjo do drže slovenske zunanje politike.

Nataša pirc musar blejski strateški forum
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MarkoE
02. 09. 2025 15.48
Debatni krožek...in nič več kot to
ODGOVORI
0 0
kinimod
02. 09. 2025 15.46
Za bruhat. Helikopter
ODGOVORI
0 0
prdara
02. 09. 2025 15.44
+1
europa je že sedaj nepomembna v svetu,ne zatiskajmo si oči
ODGOVORI
1 0
Veščec
02. 09. 2025 15.44
Kdo si je zmislu to pajacarski cirkus.blaženo u stari yugi
ODGOVORI
0 0
najboljsa24
02. 09. 2025 15.44
Jederna Evropa? Tanja?
ODGOVORI
0 0
Mikl
02. 09. 2025 15.42
"Ko sva med vožnjo s čolnom na Blejski otok poleti 2005 z Dimitrijem Ruplom zasnovala Blejski strateški forum, si niti v sanjah nisva predstavljala, da ga bodo 20 let kasneje Nataša Pirc Musar in levičarska druščina zlorabljali za sramotenje Slovenije," je zapisal na omrežju X Janez Janša .. to je CP članka .. tko da ne briši
ODGOVORI
0 0
Mikl
02. 09. 2025 15.42
+2
Nepomemben je bil ta forum .. nepomembna je postala Slovenija ... Foruma se se udeležili samo naši politiki in 3je južni PV ... enostavno se z levimi vladami samo smešimo po svetu
ODGOVORI
2 0
CabezaDeTopo
02. 09. 2025 15.41
+1
:))) se druzijo najbolj nepomenezi! Itak kdo pa' Bo prisel v to greznico?
ODGOVORI
1 0
Teofil
02. 09. 2025 15.41
+3
Vstop prve balkanske države v evropsko skupnost,pomeni tudi začetek konca evropske unije
ODGOVORI
3 0
Rdečimesečnik
02. 09. 2025 15.38
A nedelajo glih naši kontra plešite
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
02. 09. 2025 15.37
Je pač moral biti forum na Bledu, da od naših zvedo: Jebivropa bo nepomembna. Jej, jej.......kako bomo naprej? Pa je ne bomo prosili ruse in kitajce za kaj? Ne bomo se ponižali.
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
02. 09. 2025 15.36
+6
Zakaj se moramo združit? A da premagamo navideznega sovražnika? No mogoče bi še celo uspelo, če bi mladiče malo bolj domolubja učili pa podpirali...tako je pa vsak prišlek v EU brez papirjev več vreden, kot stoletne generacije...
ODGOVORI
6 0
Nace Štremljasti
02. 09. 2025 15.33
+4
Evropa je mrtva
ODGOVORI
5 1
Srebrnl breg
02. 09. 2025 15.35
Test veze in lokacije
ODGOVORI
0 0
Srebrnl breg
02. 09. 2025 15.35
Super deluje.
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
02. 09. 2025 15.31
+11
Evropa je že zdavnaj nepomembna... Zelena agenda, migracije, politična korektnost za vsako ceno itd... vse to jo je uničilo
ODGOVORI
11 0
HeavyDxxx
02. 09. 2025 15.30
+3
..in Slovenija razbija Evropo.
ODGOVORI
3 0
OdIsej 25 Galeon Iskra lj
02. 09. 2025 15.28
+2
Še razmišljam zato bom odgovor dal kasneje
ODGOVORI
2 0
myomy
02. 09. 2025 15.28
+4
Evropa naj bi delovala združeno? Saj še Balkan nikoli ni deloval združeno, ona pa to pričakuje od celotne Evrope. Za začetek pa Musarca združi Slovenijo, preden govoriš o Evropi.
ODGOVORI
5 1
balzam
02. 09. 2025 15.26
+5
kaj pa pravijo vodilni iz bolj vplivnih EU držav? aja, ni jih na paradi levičarske pro-palestinske propagande...
ODGOVORI
5 0
Spijuniro Golubiro
02. 09. 2025 15.25
+2
Še malo pa nas bodo vrgli iz Evrope.
ODGOVORI
2 0
myomy
02. 09. 2025 15.24
+2
'Evropa bo v svetu velikih sil postala nepomembna, če ne bo delovala združeno' ... ??? ... a Musarci še nihče ni prišepnil, da je Evropa že kar nekaj časa nepomembna?
ODGOVORI
3 1
