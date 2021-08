Evropa in Slovenija bosta obeležili dan spomina na žrtve totalitarnih režimov

"Na ta dan se spomnimo tistih, ki so postali žrtve totalitarnih režimov v Evropi, in tistih, ki so se borili proti tem režimom. Priznavamo trpljenje vseh žrtev in njihovih svojcev, kot tudi trajne posledice, ki so jih te travmatične izkušnje pustile na prihodnjih generacijah Evropejcev," sta v skupni izjavi sporočila podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova in evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.

Pozvala sta k sodelovanju pri tem, da nas bo skupna preteklost okrepila, ne pa razdvojila, ter poudarila, da svoboda ni samoumevna.

Žrtev je bilo več deset milijonov

Za vseevropski dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je bil izbran 23. avgust, ker je bil tedaj podpisan omenjeni pakt o nenapadanju in razdelitvi interesnih sfer med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo, verjetno najhujšima oblikama totalitarizma v zgodovini človeštva. Pakt je prenehal veljati 22. junija 1941, ko je Nemčija z operacijo Barbarossa napadla Sovjetsko zvezo, ta pa se je nato proti njej povezala z zahodnimi zavezniki.

Podatki o tem, koliko žrtev po svetu so povzročili trije totalitarni režimi - fašizem, nacizem in komunizem - so različni, zagotovo pa je bilo žrtev več deset milijonov.

V Sloveniji bodo državni svet, zunanje ministrstvo in Študijski center za narodno spravo v sodelovanju s platformo evropskega spomina organizirali mednarodno konferenco ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov.