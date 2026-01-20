Trumpova pobuda začetek nove svetovne ureditve?

Po mnenju dr. Jelene Juvan Trumpova pobuda za ustanovitev t. i. Odbora za mir lahko predstavlja začetek neke nove svetovne ureditve, morda tudi poskus oblikovanja nove organizacije Združenih narodov. "Za zdaj pa v bistvu predstavlja pobudo, ki je prišla s strani nekoga, ki je sicer voditelj demokratične države, ampak uporablja vojaške grožnje proti državi zaveznici. Torej nekdo, ki je pripravljen kršiti mednarodno pravo, rušiti veljavne mednarodne strukture in norme. Menim, da Slovenija ne bi smela soditi v takšno okolje," je dejala.

Če se bo ameriški predsednik odločil, da napade državo zaveznico, to po besedah Juvanove pomeni konec zavezništva, kar se do zdaj še ni zgodilo.

"Že odkrite grožnje najmočnejše vojaške države na svetu proti drugi državi zaveznici, prijateljici že več kot 200 let, so v bistvu resnično izjema," je poudarila.

Če bi Nato prenehal obstajati oz. bi se razgradil, bi verjetno evropske države prevzele neko obliko kolektivne varnosti, kar pa bi se vsekakor razvijalo postopoma, je pojasnila Juvanova.

Na vprašanje, ali se lahko politika do Trumpa v Sloveniji spremeni po volitvah, je Juvanova odgovorila pritrdilno. Kot je povedala, so se v preteklosti ob zamenjavi oblasti spreminjale tudi odločitve, ki se tičejo nacionalne varnosti.

Ob tem sicer poudarja, da je Evropa močna le, če je enotna in če je medsebojno povezana. "Na ravni EU je viden razkol v zadnjih letih, predvsem glede vojne v Ukrajini, tako da to ni nekaj novega. Predvsem pa mora Slovenija razvijati dobre sosedske odnose in krepiti odnose z najmočnejšimi evropskimi državami. Mi smo del evropskega varnostnega okolja," je še dodala.