Svetli način
Slovenija

Evropa obeležuje dan spomina na žrtve totalitarnih režimov

Ljubljana, 23. 08. 2025 08.39 | Posodobljeno pred 8 dnevi

STA
86

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov opozorila na nevarnost vzpona skrajne desnice v Evropi in po svetu. Kot je dejala, nas zgodovina uči, da so posledice skrajnih režimov vedno množične žrtve. "Skrajni čas je, da se iz zgodovine kot skupnost tudi kaj naučimo" je zapisala v poslanici.

Namen sprejetja resolucije Evropskega parlamenta leta 2009 je bil po besedah Urške Klakočar Zupančič, da 23. avgust kot dan spomina postane "ne le spomin, temveč tudi opomnik tako evropski politiki kot državljankam in državljanom, da je treba morebitne poskuse ponovnega vzpostavljanja totalitarizmov preprečiti".

Kot sama ugotavlja, pa so skrajne desničarske ideologije v Evropi in svetu v vzponu. "Posledice tega vzpona vidimo na Bližnjem vzhodu, kjer lahko vsakodnevno spremljamo novice o množičnih pobojih civilnega prebivalstva in drugih zločinih proti človeštvu. Prevladujoča evropska konservativna politika pa ne samo, da obrača glavo stran, nekateri skrajno desni politiki te zločine prikrito ali celo javno podpirajo," je predsednica DZ zapisala v poslanici. 

Po njenih besedah je zato treba dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov obeležiti tudi z zavedanjem, "da tako v globalni skupnosti kot evropski še zdaleč nismo presegli nevarnosti pojavljanja skrajnih režimov". "Zgodovina nas poskuša učiti, da so posledice skrajnih režimov vedno množične žrtve nedolžnih ljudi. Skrajni čas je, da se iz zgodovine kot skupnost tudi kaj naučimo," je sklenila.

Spominska maša v stolnici

V ljubljanski stolnici je v petek potekala spominska maša, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore. Udeleženci slovesnosti v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo so pred mašo med drugim položili vence pred spomenikom žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu in tudi pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani.

Polaganje venca pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani
Polaganje venca pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani FOTO: Bobo

Nadškof Stanislav Zore je nato v pridigi izpostavil pomen spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov in miru. Spomnil je še na konflikte v Ukrajini, na Bližnjem Vzhodu in v ostalih žariščih nasilja, ki so odmaknjena od pozornosti medijske javnosti. Pridružil se je pozivu papeža Leona XIV., ki je ob tem dnevu prosil za mir in pravičnost. 

Evropski parlament je leta 2009 z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu pozval k razglasitvi 23. avgusta za vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki naj bi ga obeležili dostojanstveno in nepristransko. 

Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt o nenapadanju, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Pakt je sicer propadel dve leti pozneje, ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, ki je nato odigrala odločilno vlogo pri porazu nacistov.

Izvršna podpredsednica Evropske komisije za tehnološko suverenost, varnost in demokracijo Henna Virkunnen ter komisar za demokracijo, pravosodje, pravno državo in varstvo potrošnikov Michael McGrath sta v petek sporočila, da danes "praznujemo vztrajno prizadevanje Evropejcev za svobodo in demokracijo skozi zgodovino".

EU je s tem dnevom po njunih besedah počastila zgodbo tistih, ki so se "uprli tiraniji, zahtevali pravico in si prizadevali za pravičnejšo, enakopravnejšo in svobodnejšo Evropo". Evropska komisarja sta ob tem opozorila, da so "svoboda, demokracija, pravna država in temeljne pravice težko prislužene vrednote", ki jih je treba zavarovati in zaščititi.

V Sloveniji dan spomina z različnimi dogodki obeležujemo od leta 2012.

Smuuki
26. 08. 2025 10.33
V Demokraciji beremo koliko žensk in otrok so komunisti ubili v slovenskih koncentracijskih taboriščih. Jih je premalo umrlo da bi bilo vredno obsodbe? Kaj so bile ženske in otroci krivi? So morali trpeti samo zato ker niso bili njihovi? Danes se zgodovina ponavlja zato Slovenija pod to vlado nikoli ne bo obsodila komunizma. Zakaj? Ker počne isto, ponavlja zgodovino
Smuuki
25. 08. 2025 10.36
Zakaj ukz javno ne pojasni zakaj se izogibamo obsodbe komunizma?
Smuuki
25. 08. 2025 10.00
Vse države eu so komunizem obsodile. Zakaj ga Slovenija ne? Zelo preprosto. Ujeli so se v past. Kako naj obsodijo sebe, svoje? Tokrat se niso mogli izviti iz dejstva. Naredili so eno spako od obsodbe. Obsodili so kar jim paše, kar jih zapeče so samo preskočili. Unikum v evropi smo. Priznanje palestine, neobsodba komunizma, poveličevanja revolucije in revolucionarjev. Mi imamo še vsa poimenovanja po njih v uporabi. To je razlog da politiki te vlade niso zaželjeni nikjer
zmerni pesimist
24. 08. 2025 18.03
A mi nismo v evropi
Smuuki
25. 08. 2025 10.01
Kar nam paše smo evropa. Določene teme smo rusija
brezveze13
24. 08. 2025 17.43
klakočar spominja na žrtve totalitarnega režima a je med prvimi ki posega po njem oz, se vede kot da je ona kako pravijo bog in batina ampak tudi te njene arogance bo prej ko slej konec
marker1
24. 08. 2025 13.54
Zakaj pa pri nas ni omenjen komunizem med totalitarnimi režimi? Vsa Evropa ga ima uvrščenega. UKŽ naj neha nakladati o skrajni desnici, ki je pri nas sploh ni in naj raje omogoči pokop žrtvam našega totalitarnega režima po osvoboditvi, ki so še vedno v zabojčkih. Levaki spet iščete notranjega sovražnika. JJ je vedno priročen za vas.
murate
24. 08. 2025 08.59
Ko berem komentarje se vprašam ali je v zloveniji sploh varno it iz hiše ??? A nekateri sploh veste kaj pišete ali samo tekmujete kdo bo bolj butast komentar objavil???
SDS_je_poden
24. 08. 2025 08.33
Janšizem bi lahko tudi dodali v ta praznik.
Smuuki
24. 08. 2025 17.52
No ti nam povej kam bi ti uvrstil KOMUNIZEM. Res me zanima tvoja razlaga
marker1
24. 08. 2025 18.15
Cela Evropa ima komunizem uvrščen med totalitarizme razen Slovenija, ki ga nima in išče doma neko namišljeno skrajno desnico. Zelo priročna je domača desnica, ker ji je edini konkurent pri prevzemu oblasti.
Smuuki
25. 08. 2025 10.34
Mi skrajne desnice sploh še nimamo. Skinhedi jo poosebljajo in bi res rad vedel kje je pri nas prisotna skrajna desnica? Se bo pa prej ali slej res pojavila kot odgovor na skrajno levico če ne bomo ustavili skrajnih levičarjev. Naravni proces, zakonitost da se razmere uravnotežijo. Prepričan sem da je ne potrebujemo kot ne potrebujemo skrajne levice. Mnogo ceneje je ustaviti skrajno levico kot počakati da se izoblikuje skrajna desnica. Skrajni levičarji bodo s svojimi provokacijami dosegli nastanek skrajne desnice in potem se jim začne veselica. Mar to res potrebujemo?
ODGOVORI
zmerni pesimist
23. 08. 2025 21.16
Tudi tisto u..j janšo je bilo v redu
St. Gallen
23. 08. 2025 20.08
Hvala Vecnemu Bogu, da samo preko hriba obstaja Svica
marker1
23. 08. 2025 19.46
Ko so naši levaki obkladali Melonijevo s fašistko in blatili Trumpa je bilo vse v redu. Ko pa kaj prileti nazaj pa v jok in na drevo. Če hočete uničiti našo državo do konca, kar še blatite Izrael, ZDA in podpirajte Hamas.
Jezna Jasna
23. 08. 2025 20.03
Genocida nam ni treba podpirati. Desničarji ste se popolnoma izgubili v tej zgodbi. Vedno ste na napačni strani. Tako danes, kot v preteklosti.
Dark Knight
23. 08. 2025 20.39
Levaki ste v svoji zblojenosti postali točno to, proti čemur se kao borite. Iščete fasiste? Poglejte se v ogledalo!
Jezna Jasna
23. 08. 2025 21.58
Kar glej se, če ti paše.🙄
marker1
24. 08. 2025 14.03
Ta zgodba o Izraelu, ZDA in Hamasu se nas zaradi naše majhnosti nič ne tiče. Kdo in kaj smo mi, da bomo urejali svetovna žarišča spopadov, če imamo sami državo, ki je bila po letu 1991 svetilnik za ostale, danes pa je po ugledu na dnu evropske unije. Naša država je danes v gospodarstvu neuspešna, močno zadolžena in celo v evropski uniji nima ne sogovornikov in ne zaveznikov. Kriva je pa leva politika, ki se praska tam, kjer je nič ne srbi.
marker1
24. 08. 2025 14.07
Genocid je samo v glavah naših levakov. Palestincev je vsako leto več. Nihče noče podpirati genocida, če je resnični, vendar biti pa prvi petelin pa ni pametno in ne diplomatsko.
zmerni pesimist
23. 08. 2025 19.42
A v sloveniji tudi nisem opazil
Oknaj 4
23. 08. 2025 19.35
Kaj se boijte desnice , večina še žlico in svinčnik drži u desni roki
marker1
23. 08. 2025 18.58
Janšizem ne more biti totalitarizem, ker je imel vedno manjšinsko vlado. V primeru Golobove vlade pa je dokazano totalitarno vodenje države. To ni demokracija ampak kradikracija.
petb
23. 08. 2025 19.10
Saj Golob še ni nabavljal Patrij. Ali se motim?
ROMELS
23. 08. 2025 17.01
dva ekstremista sta se vrnila iz (24ur) dopusta.
slayer2
23. 08. 2025 16.29
Nobena skrajnost ni dobra!!!
Jožajoža
23. 08. 2025 16.17
Mislite s tem žrtve nacizma fašizma in domobrancev pri nasm
Smuuki
24. 08. 2025 17.54
Joža kam bi ti uvrstil KOMUNIZEM?
frenk707
23. 08. 2025 15.13
Volivci ne bomo nikoli pozabili vlade 2020-2022, ko so nam vladali avtokrat, primitivci, prostaki, kriminalci, psihopati, sociopati in narcisi,... imenovali smo jih janšizem.... najbolj primitivni totalitarizem.
petb
23. 08. 2025 19.11
In to s pendreki, plinom, vodnim topom in še bi se našlo.
JohnnyTheMan
23. 08. 2025 19.23
Ti pa sedaj plešeš al kaj... Spravi se k sebi, bog ve kakšne trde droge jemlješ
marker1
23. 08. 2025 19.41
Tisti, ki se niste držali odlokov vlade in ukazov policije ste dobili kar ste iskali.
frenk707
23. 08. 2025 15.12
Janšizem je najnižja intelektualna in kulturna oblika političnega nasilja nad normalnimi državljani, najbolj primitivni totalitarizem.
JohnnyTheMan
23. 08. 2025 19.24
Upam da se ti nimaš za normalnega državljana, vsaj jaz te tako ne vidim
Dark Knight
23. 08. 2025 20.40
@Johnnny, pusti tega stonicknega vsekanca, on je olačan, da tu bevska pod stotimi nicki
proofreader
23. 08. 2025 14.50
Golobov režim z odvzemanjem besede opoziciji meji na totalitarnost.
