Evropa v pričakovanju slovenskih volitev: 'Tesna tekma med Janšo in opozicijo'

Časnik še piše o povezavah Janše, Orbana in madžarskega kapitala v slovenskih medijih. "Provladni mediji so del rastoče mreže medijskih organizacij v srednjeevropskih in balkanskih državah, ki so v lasti podjetij, ki so tesno povezana z madžarsko vladajočo stranko," pa navaja poročilo International Press Institute.

Časnik ob tem ocenjuje, da Janša ne bo mogel ponoviti Obranovega uspeha na madžarskem, predvsem zaradi razdrobljenega slovenskega volilnega sistema, za katerega je značilo, da več manjših strank odigra pomembno vlogo pri oblikovanju koalicij. "Volivce v državi z 2,1 milijona ljudi bolj kot gospodarstvo skrbita korupcija in odnos do soseda. Gospodarska rast in trg dela sta si z umirjanjem koronakrize opomogla, analitiki pa menijo, da sta povišani slovenski primanjkljaj in javni dolg tvegana, a pod nadzorom," navaja časnik. "V gospodarskem smislu vlade ne moreš zares kritizirati," je za FT dejal Mojmir Mrak , profesor ekonomije na Univerzi v Ljubljani. “Neekonomska vprašanja bodo določila volitve . . . "Madžarizacija" je brez dvoma pomembno vprašanje."

Ob tem navaja tudi raziskave javnega mnenja, ki kažejo rahlo prednost "novoustanovljeni levosredinski stranki" in poudarja, da si Janša prizadeva ohraniti oblast . "Toda njegov tesen odnos z Viktorjem Orbanom, njegovim kolegom in konservativnim voditeljem na sosednjem Madžarskem, odtujuje vse več volivcev in povzroča zaskrbljenost zaradi 'madžarizacije' Slovenije."

"Janez Janša je izpolnil vlogo evropskega državnika, ko si je prejšnji mesec med volilno kampanjo v Sloveniji vzel čas za dolgo potovanje z vlakom v Kijev in postal eden od treh voditeljev EU, ki so prišli osebno izkazat podporo Ukrajini in demonstrirat enotnost Zahoda," piše časnik Financial Times .

Volitve v Sloveniji so pritegnile pozornost evropske in svetovne javnosti.

"Nazadovanje demokracije v Sloveniji"

Demokratični standardi v Sloveniji so se leta 2021 znižali bolj kot v kateri koli drugi državi vzhodne Evrope in srednje Azije, je razvidno iz novega poročila inštituta Freedom House. Poročilo, ki obravnava države v tranziciji, ocenjuje demokratične standarde 29 držav na podlagi dejavnikov, kot so njihov volilni proces, neodvisnost medijev in korupcija. Pri tem ugotavlja, da je ocena Slovenije lani padla s 5,86 na 5,71, kar je največji padec.

Poročilo navaja, da je padec povezan z načinom vladanja premierja Janeza Janše, potem ko je ta "vršil precejšen politični in finančni pritisk na organizacije civilne družbe, javne medijske storitve, sodstvo in Evropsko javno tožilstvo."

"Janša, ki si sredi tesne volilne tekme prizadeva za ponovno izvolitev na nedeljskih parlamentarnih volitvah, je bil obtožen vojne z neodvisnimi mediji v Sloveniji, potem ko je večino leta 2021 zadrževal financiranje STA, bil kritičen do njenega vodstva in tiskovno agencijo spravil spravil na rob stečaja. Prislužil si je tudi ime "Maršal Tweeto", ki je aluzija na nekdanjega voditelja Jugoslavije Josipa Broza Tita," pa piše Politico.

Raziskovalni analitik pri Freedom House eden od avtorjev poročila Mike Smeltzer je dejal, da je "usihanje demokracije v Sloveniji deloma posledica neupoštevanja liberalno-demokratskih norm in praks. Dejanja predsednika vlade Janeza Janše kažejo na neliberalno nestrpnost do vsakršne kritike."

Hkrati pa poročilo vseeno ugotavlja, da je v splošnem slovenska demokracija ena najtrdnejših in ostaja konsolidirana. Poročilo hvali tudi Estonijo, Latvijo, Litvo, Slovaško in Češko, medtem ko so Poljska, Romunija in Bolgarija dosegle slabše rezultate, saj so pokazale znake "slabosti pri obrambi političnih pravic in državljanskih svoboščin".

"Slovenija je demokratična država, ki jo je poročilo Freedom House 2022 ocenilo kot tretjo med državami v tranzitu, takoj za Estonijo in Latvijo. Točke so bile odvzete zaradi težav s financiranjem Slovenske tiskovne agencije in imenovanja delegiranih tožilcev v Evropsko javno tožilstvo. Vendar sta bili ti dve vprašanji urejeni leta 2021, kot je priznala Evropska komisija, zato razlogov za nižjo oceno (več) ni," je za Politico povedalo slovensko zunanje ministrstvo.

Poročilo ugotavlja, da nivo demokracije upada že 18 zaporednih let v 29 obravnavanih državah, leto 2021 pa je bilo tudi prvo leto, ko so t.i. "hibridni režimi" – ki združujejo avtoritarno vladavino z minimalno konkurenčnimi volitvami, vključno z Madžarsko – postali najpogostejši tip režima v teh regijah.

Smeltzer dodaja, da bo vojna v Ukrajini slabo vplivala na razvoj demokracije v Evropi. "Četudi Putinu ne uspe pri njegovih prizadevanjih za uničenje Ukrajine, obstaja zelo resnična možnost, da bo ta vojna pospešila protidemokratično preobrazbo, ki smo jo dokumentirali, saj bodo gospodarski izzivi in ​​pritok beguncev izzvali zmogljivosti vlad in družb, ki so se zadnji dve leti spopadali z epidemijo."