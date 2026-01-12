Evropa v primežu snega in mraza: ponekod v Nemčiji zaprli šole

V večjem delu Nemčije je danes velika nevarnost poledice. Nemška meteorološka služba DWD je zato izdala vremensko opozorilo za več zveznih dežel. V najbolj naseljeni zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so zaradi nevarnosti poledice zaprte številne šole, prav tako kot v Spodnji Saški in Bremnu.

Na letališču v Frankfurtu so zaradi snega in ledu danes odpovedali okoli sto letov. Tiskovna predstavnica podjetja Fraport, ki upravlja z letališčem, je ob tem opozorila, da bi jih lahko odpovedali še več.

V BiH je zaradi izredno nizkih temperatur od nedelje ob 22. uri do danes ob 10. uri veljalo oranžno vremensko opozorilo. V večjem delu države naj bi se živo srebro davi spustilo od minus 10 do minus 16 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da nizke temperature predstavljajo tveganje za starejše, otroke in kronične bolnike.