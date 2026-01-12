Evropa v primežu snega in mraza: ponekod v Nemčiji zaprli šole

V večjem delu Nemčije je danes velika nevarnost poledice. Nemška meteorološka služba DWD je zato izdala vremensko opozorilo za več zveznih dežel. V najbolj naseljeni zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so zaradi nevarnosti poledice zaprte številne šole, prav tako kot v Spodnji Saški in Bremnu.
Na letališču v Frankfurtu so zaradi snega in ledu danes odpovedali okoli sto letov. Tiskovna predstavnica podjetja Fraport, ki upravlja z letališčem, je ob tem opozorila, da bi jih lahko odpovedali še več.
V BiH je zaradi izredno nizkih temperatur od nedelje ob 22. uri do danes ob 10. uri veljalo oranžno vremensko opozorilo. V večjem delu države naj bi se živo srebro davi spustilo od minus 10 do minus 16 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da nizke temperature predstavljajo tveganje za starejše, otroke in kronične bolnike.
V Srbiji zaradi snega veljajo izredne razmere v enajstih občinah, večinoma na zahodu države. Več kot 6000 gospodinjstev je ostalo brez oskrbe z elektriko, poroča spletni portal N1 Srbija. Povsod po Srbiji so bile temperature davi pod lediščem. Po poročanju srbske radiotelevizije RTS zaradi vremena prihaja tudi do motenj v železniškem prometu.
Zelo nizke temperature so davi izmerili tudi na Hrvaškem. Najhladneje je bilo po podatkih avtomatskih vremenskih postaj v Štrigovi v Medžimurju blizu meje s Slovenijo, kjer se je živo srebro spustilo do minus 19,7 stopinje Celzija.
Iz več delov Škotske medtem danes poročajo o poplavah, ki so posledica močnega deževja in taljenja snega, ki je na območju zapadel v prejšnjem tednu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poplave med drugim povzročajo težave v cestnem prometu, saj je zaprtih več cest. Oblasti so ljudi pozvale, naj bodo zaradi vremenskih razmer danes pazljivi.
