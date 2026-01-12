Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Evropa v primežu snega in mraza: ponekod v Nemčiji zaprli šole

Frankfurt/Beograd/Zagreb/Edinburgh, 12. 01. 2026 10.16 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Sneg in mraz v Nemčiji

Sneg in mraz povzročata težave v več evropskih državah. V nekaterih nemških zveznih deželah so zaradi nevarnosti poledice zaprte šole, letalski promet je moten. V BiH zaradi izredno nizkih temperatur velja oranžno vremensko opozorilo, v Srbiji so zaradi snega izredne razmere v več občinah. Na Škotskem pa težave povzročajo poplave.

V večjem delu Nemčije je danes velika nevarnost poledice. Nemška meteorološka služba DWD je zato izdala vremensko opozorilo za več zveznih dežel. V najbolj naseljeni zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so zaradi nevarnosti poledice zaprte številne šole, prav tako kot v Spodnji Saški in Bremnu.

Na letališču v Frankfurtu so zaradi snega in ledu danes odpovedali okoli sto letov. Tiskovna predstavnica podjetja Fraport, ki upravlja z letališčem, je ob tem opozorila, da bi jih lahko odpovedali še več.

V BiH je zaradi izredno nizkih temperatur od nedelje ob 22. uri do danes ob 10. uri veljalo oranžno vremensko opozorilo. V večjem delu države naj bi se živo srebro davi spustilo od minus 10 do minus 16 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da nizke temperature predstavljajo tveganje za starejše, otroke in kronične bolnike.

V Srbiji zaradi snega veljajo izredne razmere v enajstih občinah, večinoma na zahodu države. Več kot 6000 gospodinjstev je ostalo brez oskrbe z elektriko, poroča spletni portal N1 Srbija. Povsod po Srbiji so bile temperature davi pod lediščem. Po poročanju srbske radiotelevizije RTS zaradi vremena prihaja tudi do motenj v železniškem prometu.

Zelo nizke temperature so davi izmerili tudi na Hrvaškem. Najhladneje je bilo po podatkih avtomatskih vremenskih postaj v Štrigovi v Medžimurju blizu meje s Slovenijo, kjer se je živo srebro spustilo do minus 19,7 stopinje Celzija.

Iz več delov Škotske medtem danes poročajo o poplavah, ki so posledica močnega deževja in taljenja snega, ki je na območju zapadel v prejšnjem tednu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poplave med drugim povzročajo težave v cestnem prometu, saj je zaprtih več cest. Oblasti so ljudi pozvale, naj bodo zaradi vremenskih razmer danes pazljivi.

mraz sneg evropa

Zakaj je plezalko na območju Prisojnika reševal avstrijski helikopter?

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Thor78
12. 01. 2026 10.36
Ke pa se zdej skrivajo tisti, ki ves čas tvezijo o globalnem segrevanju?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka v maju pričakuje dojenčka
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka novo poglavje, raki so hvaležni
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Razpad zveze po dveh letih razmerja
Razpad zveze po dveh letih razmerja
vizita
Portal
Zaradi tega ste januarja bolj utrujeni kot ostale mesece
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Branko Železnik: 'Slovenci imamo milijarde na računih.' Zakaj jih ne vlagamo?
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Oče ga je skrival 14 let
Koralni grebeni na robu izginotja: Bo leto 2026 prelomno?
Koralni grebeni na robu izginotja: Bo leto 2026 prelomno?
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel črni odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445