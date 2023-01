Evropejci na vrhu po pitju alkohola

Kot piše EuroNews, poročilo o zaužitem alkoholu na svetu v letu 2021 kaže, da se je sicer stanje od leta 2000 in 2019 nekoliko izboljšalo in da so prebivalci tako imenovane evropske regije WHO (53 držav, med katere štejejo tudi Rusijo) v povprečju popili 21 odstotkov manj alkohola. Kot ugotavljajo v poročilu, največ alkohola popijejo zlasti v zahodni Evropi. Od 10 držav, ki pijejo največ na svetu (upošteva se tudi poraba turistov), jih je devet v Evropski uniji (EU).

V letu 2019 je bilo prvih deset evropskih držav z največjo porabo čistega alkohola na prebivalca: Češka (14,3 litra), Latvija (13,2 litra), Moldavija (12,9 litra), Nemčija (12,8 litra), Litva (12,8 litra), Irska (12,7 litra), Španija (12,7 litra), Bolgarija (12,5 litra), Luksemburg (12,4 litra) in Romunija (12,3 litra). Takoj za tem pa sledita Francija in Slovenija (12,1 litra). Glede na podatke sicer najmanj v EU popijejo v Italiji, Malti in na Hrvaškem.

Med državami EU so sicer velike razlike v ocenjeni porabi alkohola, vendar je iz podatkov razviden trend, da moški pijejo več kot ženske. Vsak dan namreč pije 13,0 odstotka moških proti 4,1 odstotka žensk, vsak teden pa pije 36,4 odstotka moških in 21,7 odstotka žensk.

WHO povezuje alkohol s 30 odstotki smrti zaradi nenamernih poškodb, kot so utopitve in prometne nesreče, ter z 39 odstotki smrti zaradi namernih poškodb, kot sta samomor in umor. Pitje je povezano tudi z nevarnimi psihološkimi in družbenimi posledicami, vključno z navajanjem mladih odraslih na druge snovi in nezaščitene spolne odnose, kar ima na koncu pomembno vlogo pri prenosu bolezni, kot sta HIV in virusni hepatitis, svarijo pri WHO.