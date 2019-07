Proti Sloveniji se širi vroč afriški zrak

Po nekoliko bolj spremenljivih in zmerno toplih dneh nas bo ob koncu tedna zajel že tretji letošnji vročinski val. V večjem delu države bo najbolj vroča nedelja, ko bomo izmerili okoli 33 stopinj Celzija, v prihodnjem tednu pa bo vročina najbolj pritiskala na Primorskem, kjer bo okoli 35 stopinj Celzija.

V zadnjih dneh nam vreme spet ni prizanašalo. Pod vplivom višinske motnje in ob dnevnem ogrevanju ozračja je nad Slovenijo tudi včeraj popoldne nastalo več močnejših nevihtnih celic z nalivi in točo, ki pa glede na poročanja naših bralcev na srečo niso povzročale večje škode.

Pred nami so vremensko bolj stabilni dnevi. FOTO: Shutterstock

V prihodnjih dneh bo vreme bolj stabilno, za kar bo poskrbel vroč afriški zrak. Ta je že dosegel Iberski polotok in se bo ob koncu tedna širil tudi proti našim krajem. Na jugu Španije in Portugalske se bo že danes popoldne ogrelo do 40 stopinj Celzija, drugod po celini bodo temperature še znosne. V Franciji, na Balkanskem in Apeninskem polotoku bo malo nad 30, v srednji Evropi pa okoli 25 stopinj Celzija. Podobno kot ob junijskem vročinskem valu se bo greben z vročim afriškim zrakom tudi tokrat razširil nad zahodni del Evrope, medtem ko bo k nam segal le obrobno. V večjem delu Francije, na severu Španije, jugu Velike Britanije in v državah Beneluksa bodo temperature na začetku prihodnjega tedna presegale dolgoletno povprečje za več kot 10 stopinj Celzija, huda vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija se bo nato širila tudi nad Nemčijo. Pri nas bo vročina nekoliko manj izrazita, saj bomo že na začetku prihodnjega tedna prišli pod vpliv vzhodnih vetrov.

Večji del Evrope bo zajel nov vročinski val. Odstopanje od dolgoletnega povprečja bo največje v Franciji, kjer bo ponekod za več kot 12 stopinj Celzija topleje, kot je običajno za ta čas. FOTO: wxcharts.eu

Kaj lahko pričakujemo? Petek nam prinaša veliko sonca, ki ga bodo občasno zakrivali kopasti oblaki. Predvsem nad hribi so popoldne spet možne nevihte, ki pa bodo precej redkejše in manj izrazite, kot so bile v minulih dneh. Ob šibkih lokalnih vetrovih bodo temperature povsem poletne, a prehude vročine še ne bo. Na Primorskem se bo ogrelo do 30 stopinj Celzija. Drugod bo stopinja ali dve manj. Na Gorenjskem bo 26 stopinj Celzija. Sobota bo sončna in vroča s temperaturami, ki bodo v večjem delu države po dveh tednih premora spet presegle 30 stopinj Celzija. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, ki bo nekoliko blažil vročino, senco pred žgočim poletnim soncem pa nam bo popoldne nudilo tudi nekaj kopastih oblakov, a ploh in neviht jutri ne pričakujemo. V nedeljo bo vreme podobno. Da je pred nami vroč dan, bo marsikje naznanjalo že toplo jutro. V središčih večjih mest se bo temperatura le za krajši čas spustila pod 20 stopinj Celzija, popoldne pa bomo v večjem delu države izmerili od 31 do 34 stopinj Celzija. Predvsem v gorskem svetu lahko pozno popoldne in zvečer že nastane kakšna nevihta.

Pri nas bo vročina najbolj pritiskala na Primorskem. FOTO: POP TV

V ponedeljek bo zapihal severovzhodnik, zato bo vročina v večjem delu države nekoliko popustila, prehodno pa se bo spet povečala možnost za nastanek popoldanskih ploh in neviht. Teh zagotovo ne bo na Primorskem, kjer se bo zelo vroče vreme s temperaturami okoli 35 stopinj Celzija nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, drugod po državi pa v torek in sredo pričakujemo okoli 30 stopinj Celzija. Kje poiskati osvežitev? V poletni vročini se številna mesta ob slovenskih rekah, jezerih, morju, pa tudi ribnikih in gramoznicah spremenijo v priložnostna kopališča. Kopanje pa ni varno povsod. Tako imenovana divja kopališča so brez upravljavcev in reševalcev iz vode, ki skrbijo za varnost in nudijo prvo pomoč, zato se tam kopamo na lastno odgovornost, dvomljiva pa je tudi kakovost vode.

Marsikdo bo osvežitev poiskal v morju. FOTO: Dreamstime