Evroposlanci dokončno potrdili izplačilo iz solidarnostnega sklada Sloveniji

Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu dokončno potrdili izplačilo sredstev iz solidarnostnega sklada Sloveniji, Italiji, Avstriji, Grčiji in Franciji za pomoč pri odpravi posledic šestih naravnih nesreč, ki so te države prizadele v lanskem letu. Sveženj pomoči so odobrili s 632 glasovi za, sedmimi proti, trije pa so se glasovanja vzdržali, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Skupno bo peterici članic izplačanih 1028,54 milijona evrov sredstev, od tega 428,41 milijona Sloveniji za odpravo posledic poplav, ki so državo prizadele avgusta lani. Evropska komisija je Sloveniji decembra lani že izplačala 100 milijonov evrov predplačila, tako da bo prejela še nekaj več kot 328 milijonov evrov. Nakazilo preostanka sredstev iz solidarnostnega sklada je mogoče pričakovati do konca leta.