Evroposlanec Milan Brglez obžaluje vandalizem nad njegovo pisarno

Poslanec Evropskega parlamenta Milan Brglez obžaluje vandalizem, ki so ga neznanci v preteklih dneh izvršili nad njegovo pisarno, ko so s sprejem popisali okna in vrata ter fasado pisarne. Evroposlanec je v sporočilu za javnost zapisal tudi, da je o dogodku že obvestil policijo.

Milan Brglez je ob tem dodal, da poziva posameznike, ki se z njim ali njegovimi svetovnonazorskimi prepričanji ne strinjajo, da se oglasijo pri njem, da se o razlikah v pogledih pogovorijo. "Strpnost, ne glede na to, da smo lahko drugače misleči, mora biti prvo pravilo sobivanja v naši državi. Probleme moramo reševati skupaj. Vedno sem pozival in še pozivam, da moramo o problemih in nestrinjanjih govoriti spoštljivo," je zapisal Brglez. "Predvsem se moramo pogovarjati, poslušati in slišati. Zgleda, da je vrag odnesel šalo. Upam, da bo nova vlada takoj pristopila k reševanju družbenih napetosti in nakopičenega srda znotraj različnih družbenih skupin," je še dodal. Poslanska pisarna Milana Brgleza ni bila prvič tarča napada. Kot je zapisano v sporočilu, so stekla s spreji popisali že v preteklosti, prav tako je nekdo poskušal tudi vdreti v pisarno. Brglezu so neznanci pred dobrim letom dni tudi ukradli profil na Facebooku.