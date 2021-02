Evroposlanka Janšo vabi na pogovor glede medijev v Sloveniji

Evropska poslanka, ki vodi skupino za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic v okviru odbora Evropskega parlamenta za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve, je dejala, da so vabilo na skupno razpravo poleg premierja prejeli še minister za kulturo Vasko Simoniti , direktor urada vlade za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija , generalni direktor RTV Igor Kadunc ter varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski .

Položaj medijev v Sloveniji je bil nazadnje predstavljen v spletnem mediju Politico. Vabilo tako prihaja po premierjevem najnovejšem napadu na njihovo novinarko Lily Bayer in je le zadnji v vrsti sicer obsežne serije njegovega obračunavanja z mediji. Dejal je namreč, da Bayerjeva v članku, ki je kritičen do njega, laže. V bran so ji nato stopili novinarski kolegi in uredniki priznanih medijev, pa tudi številni evroposlanci. Odzvali so se v neprofitni organizaciji Novinarji brez meja, Bayerjevo je podprlo tudi Društvo novinarjev Slovenije. Na njegove obtožbe se je odzvala tudi Evropska komisija – v Bruslju so izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.

Predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin pa je danes predsedniku vlade predlagal, naj vlada v Slovenijo povabi misijo Evropske unije, ki bi preiskala stanje medijske svobode v Sloveniji. Toninov predlog je podprl prvak SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, Janša pa je oba zapisa na družbenem omrežju poobjavil.