Neuradno: na ponovljeni razpis za evropska tožilca znova Oštir in Frank Elerjeva

Spomnimo, slovenska kandidata je na osnovi izbirnega postopka v prvem razpisu izbral državnotožilski svet. Vlada se z njima najprej ni hotela seznaniti in je spremenila tudi zakon o državnem tožilstvu, ki je za kandidate za evropske tožilce dodal nov pogoj – znanje angleškega jezika na ravni C1, a se je izkazalo, da tudi to izpolnjujeta.

Kot poroča TV Slovenija , sta se na ponovljeni razpis za evropska delegirana tožilca znova prijavila kandidata Matej Oštir in T anja Frank Eler , ki ju vlada ni želela imenovati. Obstrukcija vlade ni povzročila razburjenja samo doma, ampak je prinesla tudi proteste po EU. Slovenska vlada je bila tako zaradi odločitve, da ne imenuje delegiranih evropskih tožilcev, prejela več pozivov iz Bruslja, naj to nemudoma stori.

Oba naj bi v nemilost padla zaradi starih postopkov, med drugim zaradi preiskovanja premoženja Janeza Janše. Vlada bi se morala z imeni le seznaniti, a je predlog nenavadno dolgo časa romal na sejo vlade. Vlada je nato sprejela razveljavitev postopka izbire delegiranih tožilcev, zaradi česar je odstopila ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Kot je takrat zapisala, je bil sklep vlade strokovno neutemeljen. Zatrdila je, da je ministrstvo postopek izpeljalo zakonito in v skladu z nacionalno zakonodajo in Uredbo Sveta EU ter da se je sama vedno zavzemala za pravno državo.

Frank Elerjeva in Oštir sta nato na pobudo državnotožilskega sveta vložila tožbo zoper sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Upravno sodišče pa je zavrglo tožbo in zahtevo za začasno odredbo v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Kot so pojasnili na Upravnem sodišču, sta tožnika tožbo vložila prezgodaj, saj še nista prejela sklepa vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev.

Vlada se zaradi blokiranja in razveljavitve postopka v prvem razpisu sooča s kritikami, da posega v neodvisnost in samostojnost državnega tožilstva.