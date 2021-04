Evropska judovska skupnost Fajonovo poziva k vrnitvi stavbe SD

Kot je predsednik Evropske judovske skupnosti rabin Menachem Margolin spomnil v pismu, ki ga je objavil Siol, je stavbo na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima stranka SD svoj sedež, zgradil judovski trgovec Felix Moskovic, ki so ga leta 1943 z družino odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz in druga taborišča smrti, kjer so nato izginili. Po njihovi smrti je bila hiša "prodana pod vprašljivi pogoji", podržavljena in so jo v času nekdanje Jugoslavije uporabljale visoke organizacije komunistične stranke.

V pismu je tudi izpostavil, da so opazili, da se je v preteklosti že razpravljalo o prenosu lastništva te stavbe na Slovensko judovsko skupnost. To bi bila po njegovem "primerna, pravična in moralna uporaba doma" gospoda Moskovica ter bi popravila "zgodovinsko krivico". Kot je še dodal, upajo, da bodo v SD prepoznali "simbolično in čustveno nevzdržnost statusa quo" in ga skupaj z njimi skušali spremeniti.