Slovenija prejela 230 milijonov evrov evropskih sredstev za okrevanje

Evropska komisija je tudi v tem primeru ocenila, da je Slovenija ustrezno izpolnila 16 z zahtevkom povezanih mejnikov in ciljev, med drugimi tudi uveljavitev spremembe pokojninske zakonodaje in prilagoditev zakonodajnega okvira za odpornejši zdravstveni sistem, so zapisali na ministrstvu. "Po današnjem prilivu Slovenija beleži že skoraj 83 odstotkov koriščenja razpoložljivih evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. To je odličen rezultat, s katerim Slovenija ostaja med najuspešnejšimi državami članicami. Pogoj za prejem preostalih sredstev bodo uspešno izpolnjeni cilji na naložbenem delu načrta za okrevanje in odpornost," so citirali ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki opravlja tekoče posle. Bruto vrednost zahtevka je znašala 266,84 milijona evrov, neto vrednost plačila pa 230,69 milijona evrov. Evropska komisija je pri končnem izračunu sorazmerno upoštevala predplačili nepovratnih sredstev mehanizma, ki jih je Slovenija prejela ob začetku izvajanja mehanizma za okrevanje.

Država je do danes skupaj prejela 1,77 milijarde evrov oziroma 82,7 odstotka razpoložljivih sredstev, od tega 1,3 milijarde nepovratnih sredstev in 0,47 milijarde evrov posojil. Uradno je izpolnila 107 mejnikov in ciljev. Dodatnih 15 je v pregledu pri Evropski komisiji v okviru šestega zahtevka za plačilo, ki je v Bruslju od konca marca. Preostale mejnike in cilje bo Slovenija vključila v zadnji zahtevek za plačilo. Država bo končnim prejemnikom za izvedene projektne aktivnosti do konca marca izplačala 1,44 milijarde evrov. Od tega v letošnjem letu nekaj manj kot 137 milijonov evrov. "Danes prejeta sredstva bodo ministrstva usmerila v odprte naložbe. Po njihovih informacijah je od okvirno 1400 projektov v celoti zaključenih več kot 500 projektov. Projekti, ki jih izvajajo najrazličnejši deležniki, prinašajo rezultate, s katerimi dokazujemo uspešno izpolnjevanje mejnikov in ciljev na naložbah," je pojasnil direktor Urada RS za okrevanje in odpornost Josip Mihalic.

