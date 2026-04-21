Gospodarstvo

Slovenija prejela 230 milijonov evrov evropskih sredstev za okrevanje

Ljubljana, 21. 04. 2026 12.44 pred 15 minutami 3 min branja 12

Avtor:
STA
Evropska sredstva

Evropska komisija je danes Sloveniji izplačala nekaj več kot 230 milijonov evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Gre za maksimalen možen znesek izplačila, saj je Slovenija izpolnila vse mejnike petega zahtevka, so sporočili z ministrstva za finance.

Evropska komisija je tudi v tem primeru ocenila, da je Slovenija ustrezno izpolnila 16 z zahtevkom povezanih mejnikov in ciljev, med drugimi tudi uveljavitev spremembe pokojninske zakonodaje in prilagoditev zakonodajnega okvira za odpornejši zdravstveni sistem, so zapisali na ministrstvu.

"Po današnjem prilivu Slovenija beleži že skoraj 83 odstotkov koriščenja razpoložljivih evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. To je odličen rezultat, s katerim Slovenija ostaja med najuspešnejšimi državami članicami. Pogoj za prejem preostalih sredstev bodo uspešno izpolnjeni cilji na naložbenem delu načrta za okrevanje in odpornost," so citirali ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki opravlja tekoče posle.

Bruto vrednost zahtevka je znašala 266,84 milijona evrov, neto vrednost plačila pa 230,69 milijona evrov. Evropska komisija je pri končnem izračunu sorazmerno upoštevala predplačili nepovratnih sredstev mehanizma, ki jih je Slovenija prejela ob začetku izvajanja mehanizma za okrevanje.

Država je do danes skupaj prejela 1,77 milijarde evrov oziroma 82,7 odstotka razpoložljivih sredstev.
FOTO: iStock

Država je do danes skupaj prejela 1,77 milijarde evrov oziroma 82,7 odstotka razpoložljivih sredstev, od tega 1,3 milijarde nepovratnih sredstev in 0,47 milijarde evrov posojil. Uradno je izpolnila 107 mejnikov in ciljev. Dodatnih 15 je v pregledu pri Evropski komisiji v okviru šestega zahtevka za plačilo, ki je v Bruslju od konca marca. Preostale mejnike in cilje bo Slovenija vključila v zadnji zahtevek za plačilo.

Država bo končnim prejemnikom za izvedene projektne aktivnosti do konca marca izplačala 1,44 milijarde evrov. Od tega v letošnjem letu nekaj manj kot 137 milijonov evrov.

"Danes prejeta sredstva bodo ministrstva usmerila v odprte naložbe. Po njihovih informacijah je od okvirno 1400 projektov v celoti zaključenih več kot 500 projektov. Projekti, ki jih izvajajo najrazličnejši deležniki, prinašajo rezultate, s katerimi dokazujemo uspešno izpolnjevanje mejnikov in ciljev na naložbah," je pojasnil direktor Urada RS za okrevanje in odpornost Josip Mihalic.

Še zadnji zahtevek

Slovenija mora Evropski komisiji poročati še o izpolnjevanju 59 mejnikov in ciljev, od tega 47 na zadnjem nepovratnem obroku in 12 na zadnjem posojilnem obroku. Potencialno in predvidoma zadnjo spremembo načrta lahko države EU v Bruselj pošljejo najkasneje do konca maja. Trenutno je v zadnjih korakih potrjevanja peta sprememba načrta.

Glavnina aktivnosti na preostalih mejnikih in ciljih mora biti zaključena do konca junija, ostale formalnosti pa najpozneje do konca avgusta. To je uradni rok za konec izvajanja mehanizma za okrevanje po koronski krizi.

Zadnji zahtevek za plačilo lahko Slovenija Evropski komisiji posreduje najpozneje do 30. septembra. Izplačilo lahko pričakuje do 31. decembra.

"Slovenija bo prejela maksimalno plačilo, če bo zadovoljivo izpolnila vse mejnike in cilje na še neizplačanih obrokih in če ne bo sprememb na mejnikih in ciljih, za izpolnjevanje katerih je že prejela sredstva v okviru preteklih zahtevkov za plačilo. Če na primer država razveljavi del posamezne zakonodaje, ki je bil pogoj za izplačilo sredstev, lahko Evropska komisija sorazmerno zniža zadnje izplačilo," je zaključevanje načrta za okrevanje in odpornost komentirala državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec.

Pojasnila je, da bo Evropska komisija izvajanje sistemskih reform, ki jih je priporočila posamezni državi članici in so del njihovih načrtov za okrevanje in odpornost, še naprej spremljala v okviru evropskega semestra.

Pristop na rezultatih temelječih izplačil se bo po zgledu izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost po predlogu Evropske komisije očitno preselilo še v naslednji večletni finančni okvir EU 2028-2034.

"Države EU bodo morale pri pripravi svojih strateških dokumentov, ki bodo podlaga za izplačilo evropskih sredstev, na nek način verjetno slediti tudi priporočilom evropskega semestra, ki je osrednji instrument za usklajevanje ekonomske, fiskalne in socialne politike na EU ravni. Izvedbi ključnih strukturnih reform se države članice po mojem mnenju v nobenem primeru ne bomo mogle izogniti," je povedala Jazbec.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

BBcc
21. 04. 2026 13.05
Tako se dela. Sedaj pa prihaja kamena doba. Videno trikrat.
Odgovori
0 0
duhccc
21. 04. 2026 13.02
230 milijonov evrov so ga natiskali....
Odgovori
+1
1 0
MAGAvojc
21. 04. 2026 13.02
odporn zdravstveni sistem na bolnike...da bolnik ne more do njega hahahahah :)
Odgovori
+1
1 0
gas-112
21. 04. 2026 12.59
tole je že poluftal naš dragiiiiii golobček in njegov golobnjak
Odgovori
+0
1 1
Pamir
21. 04. 2026 12.58
Bi rekel bravo Slovenec Golob ampak teh 230 milijonov bo šlo v žepe komunistov janšitov.Roparji lenuharji so v nizkem štartu.
Odgovori
-1
1 2
dane30
21. 04. 2026 12.56
Zanima me komu naj pošljem TRR? Koliko dobimo mi od tega? :-)
Odgovori
+2
3 1
2mt8
21. 04. 2026 12.53
To bo šlo takoj v levi NVO podaljšek.
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
21. 04. 2026 12.50
Pa pravjo, da ta vlada nč ne dela!?
Odgovori
+0
3 3
boslo
21. 04. 2026 12.58
Kdo to pravi?
Odgovori
-1
0 1
borjac
21. 04. 2026 12.48
Bravo Vlada dr. Goloba , to so zadnja sredstva za Slovenijo , kajti Orbanovim naslednikom Janši in njegovi vladi , Eu ne daje več denarja.
Odgovori
-2
6 8
krjola
21. 04. 2026 12.51
ta keš je Janševa vlada zrihtala, še preden so golobarji prišli na oblast...
Odgovori
-2
4 6
M_teoretik
21. 04. 2026 12.54
Katera!? A prva Janševa vlada!?
Odgovori
-2
2 4
