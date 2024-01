Evropska komisija: Morebitno nesodelovanje sodnikov pri volitvah zadeva Slovenijo

V odgovoru so na komisiji spomnili, da je komisar Reynders že pred tem, 18. decembra, na ministrstvo za pravosodje poslal pismo, v katerem je izpostavil tudi vprašanje ukrepov za obravnavo plač sodnikov in državnih tožilcev, o katerih se je komisija julija izrekla v poročilu o stanju pravne države za leto 2023.

V poročilu so navedli, da raven plač sodnikov in državnih tožilcev, ki je od leta 2012 večinoma nespremenjena, vzbuja zaskrbljenost. Sloveniji so priporočali, naj sprejme ukrepe za zvišanje prejemkov sodnikov in državnih tožilcev ob upoštevanju evropskih standardov o sredstvih in prejemkih v pravosodju.

Volilni postopek je urejen v vsaki državi članici

V zvezi z napovedjo sodnikov, da morda ne bodo sodelovali v volilnih komisijah pred junijskimi evropskimi volitvami, če ustavna odločba ne bo izvršena, so na komisiji poudarili, da je v skladu z zakonodajo EU volilni postopek urejen v vsaki državi članici. "To je torej stvar, ki jo mora rešiti država članica," so pojasnili.

Skladno z zakonom o volitvah v državni zbor sta za predsednika Državne volilne komisije in njegovega namestnika imenovana sodnika. Poleg tega so izmed sodnikov imenovani predsedniki in namestniki predsednika volilnih komisij volilnih enot ter predsedniki okrajnih volilnih komisij.

Sodniki so sicer v sredo začeli opozorilni protest, ki bo trajal do 24. januarja. Za to so se odločili zaradi nespoštovanja ustavne odločbe, v kateri je sodišče junija lani ugotovilo, da so sodniške plače prenizke. Med protestom se bodo sodniki, ki vodijo postopke v posameznih zadevah, sami odločali, ali bodo že razpisane naroke preklicali.

DVK: Neurejen plačni položaj sodnikov vzbuja skrb glede izvedbe evropskih volitev

"Ne dvomim sicer v državotvorno držo sodnic in sodnikov, sem pa kot predsednik DVK vseeno dolžan opozoriti na dano situacijo in možne zaplete pri izvedbi volitev. Trenutno je v delo volilnih komisij vključenih 156 sodnikov (iz sodniških vrst je imenovanih 20 predsednikov volilnih komisij volilnih enot in njihovih namestnikov, 88 predsednikov okrajnih volilnih komisij in 46 njihovih namestnikov ter predsednik DVK in njegova namestnica)," so navedli besede predsednika DVK v dopisu, ki ga je poslal predsednici DZ, predsedniku vlade in ministroma za pravosodje in javno upravo.