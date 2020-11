Evropska komisija odobrila subvencioniranje letalskih povezav

Iz Evropske komisije so sporočili, da pomoč ne bo presegla 800.000 evrov na podjetje, država pa jo omogoča do 30. junija 2021. Shema v skupni vrednosti pet milijonov evrov naj bi se sicer po navedbah gospodarskega ministrstva zaključila jeseni prihodnje leto. "Komisija je sklenila, da gre za nujen, primeren in sorazmeren ukrep za odpravo resne motnje v gospodarstvu države članice, ki je obenem skladen z določili začasnega okvira državne pomoči,"so dodali.

V okviru javnega razpisa za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije, ki ga je vlada objavila konec oktobra, je letalskim prevoznikom na voljo skupno pet milijonov evrov za sofinanciranje stroškov, nastalih pri zagotovitvi letov v Slovenijo. S tem želi vlada izboljšati letalsko povezljivost Slovenije z evropskimi in tretjimi državami. Ohraniti želi obstoječe redne mednarodne letalske linije in spodbuditi vzpostavitev novih rednih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije covida-19 nehali leteti v Slovenijo.