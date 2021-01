Evropska komisija: Pod določenimi pogoji se lahko nadomestilo dodeli brez predhodne odobritve

" Če so izpolnjeni določeni pogoji, vključno s pogojem, da znesek ne presega določenega praga, je lahko nadomestilo dodeljeno brez predhodne notifikacije in odobritve komisije, torej je lahko izvedeno neposredno, " je povedala govorka Evropske komisije za področje konkurence Arianna Podesta .

Ponovil je tudi, kar je pred tedni poudarila podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova , da igrajo javni mediji posebno vlogo v EU, zato komisija poziva vse članice Unije, naj se vzdržijo poskusov pritiskov nanje.

Govorec za področje pravosodja Christian Wigand pa je ob tem ponovil stališče komisije, da bi moralo biti medijem povsod v EU omogočeno, da delajo svobodno in neodvisno, saj je to bistvo medijskega pluralizma.

Odločitev o financiranju STA je treba po njegovih besedah pregledati na nacionalni ravni, v komisiji pa bodo še naprej podrobno spremljali položaj.

Spomnimo. V sedmi paket protikoronskih ukrepov, ki je v veljavo stopil 31. decembra, je poslancem uspelo vnesti določilo, ki vladi nalaga, naj v sedmih dneh poravna vse obveznosti do STA. V petek, ko se je rok iztekel, na računih agencije še vedno ni bilo sredstev, vlada pa je našla izgovor, da mora v Bruslju preveriti, ali morda ne gre za nedovoljeno državno pomoč. Slovenski tiskovni agenciji tako že mesec in pol odtegujejo plačilo za delo, ki ga je že opravila.

V Uradu vlade za komuniciranje (Ukom) so v petek napovedali, da bo zakonsko določen znesek za opravljanje javne službe nakazan takoj, ko bo Evropska komisija dala pozitivno mnenje. Vodstvo in zaposleni na STA pa so ocenili, da je vladino nespoštovanje zakona poraz pravne države.