Evropska komisija: Pričakujemo hitre rešitve za sprostitev financiranja STA

V Evropski komisiji so v odzivu na uredbo o Slovenski tiskovni agenciji (STA) poudarili, da pričakujejo hitre rešitve za sprostitev financiranja, ki morajo v celoti ohraniti neodvisnost agencije. Izpostavili so tudi, da je treba na nacionalni ravni preveriti, ali je nova uredba v skladu z obstoječo zakonodajo o agenciji. Iz STA so medtem sporočili, da je Okrožno sodišče v Ljubljani pritrdilo drži STA glede obveznosti vlade za financiranje servisa, čeprav je UKOM v nedavnem sporočilu za javnost "nekatere bistvene stvari iz obrazložitve sodišča zamolčal".

V tiskovni službi komisije so pojasnili, da so seznanjeni z razvojem dogodkov, tudi z uredbo, ki jo je sprejela slovenska vlada, in da še naprej pozorno spremljajo razmere v Sloveniji. Ob tem so izpostavili, da je dobro znano, da je komisija resno zaskrbljena, še zlasti zaradi poskusov spodkopavanja vzdržnega financiranja in neodvisnosti nacionalne tiskovne agencije v Sloveniji.

icon-expand Evropska komisija v Bruslju FOTO: Shutterstock

Nacionalne oblasti po navedbah komisije morajo zagotoviti neodvisnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA. "Pričakujemo, da bo mogoče poiskati hitre rešitve za sprostitev financiranja - te rešitve bi morale v celoti ohraniti neodvisnost agencije," so zapisali v komisiji. Poleg tega so izpostavili, da je treba na nacionalni ravni preveriti, ali je nova uredba v skladu z obstoječo zakonodajo o agenciji. Vlada je 10. junija izdala uredbo o opravljanju javne službe STA, ki podrobneje ureja opravljanje javne službe STA in njeno financiranje, opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe, določitev nadomestila za opravljanje javne službe ter sklenitev letne pogodbe. Vlada za izvajanje uredbe pooblašča Ukom.

Dan zatem je bila uredba objavljena v uradnem listu, veljati začne petnajst dni po objavi. Predstavniki zaposlenih na STA so v odzivu na uredbo ocenili, da ta v ničemer ne nagovarja ključnih vprašanj za obstanek in razvoj STA. Namesto tega odpira nova vprašanja o avtonomiji agencije, državljani pa bodo dobili manj kakovosten javni servis, so opozorili. Sodišče: Za plačilo dolga zadostuje že zakon Minuli konec tedna je vladni Urad za komuniciranje sporočil, da je okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo predlog Odvetniške družbe Kozinc & partnerji, ki zastopa Slovensko tiskovno agencijo, za izdajo začasne odredbe, s katero je ta med drugim zahtevala takojšnje plačilo 845.000 evrov, kolikor znaša neizplačano nadomestilo za javno službo od januarja do maja. Danes pa so iz STA sporočili, da je UKOM nekatere bistvene stvari iz obrazložitve sodišča zamolčal.

Direktor Bojan Veselinovič je ob tem izjavil, da bo STA prek pooblaščene odvetniške pisarne vložila pritožbo na Sklep o zavrnitvi začasne odredbe, o čemer bo odločalo Višje sodišče. "Pri tem ima naša medijska hiša, ki je že skoraj pol leta brez proračunskih sredstev za javno službo STA, še naprej polno zaupanje v odločitve sodne veje oblasti. Sodnica je v obrazložitvi svoje odločitve med drugim zapisala, da 'sodišče v okviru preizkusa obstoja verjetnosti terjatve do države pritrjuje STA-ju', pri čemer 'temelj za izplačilo predstavljata PKP 7 zakon in sprejeti poslovni načrt STA za letos'. Zapisano je še, da 'po presoji sodišča nesklenitev pogodbe ne predstavlja ovire za zakonito izplačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA'." Kot pojasnjujejo v STA, gre za posredno pritrditev njihovi drži, da je obveznost financiranja vladi naložena že s samim zakonom. "To pa je pomembno za nadaljevanje sodnega postopka izvršbe; še posebej v primeru, da bi bila začasna odredba dokončno zavrnjena," so še zapisali v sporočilu za javnost.