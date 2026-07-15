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Slovenija

Evropska komisija Sloveniji izrekla šest opominov

Bruselj, 15. 07. 2026 15.19 pred 25 dnevi 3 min branja 16

Avtor:
STA
Ursula von der Leyen

Evropska komisija je v okviru tokratnega svežnja ukrepov zaradi nespoštovanja zakonodaje EU izrekla šest opominov tudi Sloveniji. Ti se nanašajo na področja migracij in tujih delavcev, pregona okoljskega kriminala, trga kapitala in notranjega trga.

Komisija je tako Sloveniji in še 16 članicam poslala prvi opomin, ker je še niso obvestile o celovitem prenosu direktive EU o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici.

Direktiva, skrajšano direktiva o enotnem dovoljenju, posodablja in krepi pravni okvir v EU na področju delavcev iz tretjih držav. Rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo se je iztekel 21. maja letos, so sporočili iz Bruslja.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
FOTO: Profimedia

Slovenija je obenem med 16 članicami, ki jim je komisija izrekla prvi opomin, ker je niso obvestile o celovitem prenosu direktive o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito.

Direktiva je del t. i. migracijskega pakta, širšega zakonodajnega svežnja za enotne in posodobljene standarde v EU na področju obravnave migrantov in mednarodne zaščite. Rok za prenos direktive se je iztekel 12. junija.

Še več članicam, namreč 23, med katerimi je tudi Slovenija, so iz Bruslja poslali prvi opomin, ker Evropske komisije niso obvestile o celovitem prenosu posodobljene direktive o kazenskopravnem varstvu okolja.

Ta posodablja ureditev v EU na področju pregona okoljskega kriminala s širitvijo seznama tovrstnih kaznivih dejanj in strožjimi sankcijami. Rok za prenos te direktive iz leta 2024 se je iztekel 21. maja.

Dva prva opomina Sloveniji se nanašata tudi na urejanje trga kapitala v EU. Tako je Slovenija med 18 članicami, ki komisije niso obvestile o tem, da so v celoti prenesle spremenjene direktive za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v EU za podjetja in olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja. Ta vsebuje ključne cilje t. i. unije prihrankov in naložb, rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo pa se je iztekel 5. junija.

Poleg tega pa Slovenija in še 20 članic komisije niso obvestile o celovitem prenosu spremenjene direktive glede obravnave tveganja koncentracije, ki izhaja iz izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank, in tveganja nasprotne stranke pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti s centralnim kliringom. Rok za prenos te direktive je potekel 25. junija.

Zadnji prvi opomin Sloveniji se nanaša na področje urejanja notranjega trga EU. Slovenija in še 23 članic so bile tako opomnjene, da komisije še niso obvestile o celovitem prenosu spremenjene direktive glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, domnevo o skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na notranjem trgu.

Ta je del širšega zakonodajnega svežnja, sprejetega po izkušnji iz pandemije covida-19, njegov cilj pa je zagotavljati nemoten pretok blaga, storitev in oseb ter dostopnost ključnega blaga v času kriz.

Vse naslovljene države imajo dva meseca časa, da izvedejo prenos omenjenih direktiv v nacionalno zakonodajo oz. o tem uradno obvestijo komisijo. V nasprotnem primeru jim komisija lahko izreče drugi opomin.

opomin eu zakonodaja ukrep
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KOMENTARJI16

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manga
16. 07. 2026 10.58
Do re mi ..šistka je Matilda stare celine.
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+1
1 0
Bella Ciao1
16. 07. 2026 09.05
Evropa zopet gleda kako desničarji potapljajo ekonomijo, ugled in pravnost slovensko ladje s vedno spremljajočim primitivnim katoliškim talibanstvom.
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-6
0 6
Wolfman
16. 07. 2026 08.39
Kar na se obrnejo osebno na predsednika vlade RS, kar naj odgovarja enkrat z vsem svojim premoženjem kot mnogi ostali slovenci, kateri morajo stati za svojimi dejanji. Ima denar, verjeo tusi zlato, saj se vrača iz Kijeva , iz obiska pri Kijevski bandi. Si je pa Janez včeraj privoščil Putina v Kijevu! Trdil je, da je Putin zlo, katerega je treba skupno uničiti!
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-2
0 2
mali.mato
15. 07. 2026 21.42
Tale Ursula pa bi morala na smetišče zgodovine. Vse se odvija v smeri, da bo v bližnji prihodnosti na oblast prišla skrajna desnica. Ljudem prekipeva ta politika.
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-1
2 3
SAF1
15. 07. 2026 20.47
Treba je črtat EU preden ni prepozno, potem naj Usrala von der Lažnivka komandira namišljenim državam. Evropejcem prekipeva in ne bo dolgo preden Nemčija in ostale države bodo šli na svoje.
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+0
2 2
SDS-NSi-Butale
15. 07. 2026 20.38
Jaz dajem pa opomin Janezu Janši, ki kot premier države ni spodoben normalno komunicirati v Angleškem jeziku. Sramota da se v vsem politikanskem času ni potrudil in izboljšal to področje. S takimi nagovori, kot je bil zadnji dela sramoto sebi in državi.
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-2
2 4
SAF1
15. 07. 2026 20.48
Medtem ko je bila večina proti chat-control, Ivan puklasti je podprl in nas prodal Ursuli in njenim ritoliznikom pa še vlade ni sestavil.
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-3
1 4
jogo
16. 07. 2026 08.40
Za Alenko in Šarca, je Janez profesor.
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+1
2 1
cefre
15. 07. 2026 18.08
Če se pošilja opomin 23 članicam je vprašanje koliko jih je zadevo izpolnilo ali bolje rečeno kakšno neumnost so spet dali v direktivo, da je opomin potreben tolikim članicam. Tale birokratski stroj nas bo uničil in spravil v še bolj podrejen položaj v svetovnem merilu!
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+2
3 1
bronco60
15. 07. 2026 17.33
Ja ja,pa ja de, so tuhtal na Goloba, zdej so pa dsl te opomine. Tud EU je zglajzala.
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+1
2 1
ap100
15. 07. 2026 16.41
okostnjaki golobnjaka - zakaj pa niso prej opozorili- a so upali da bo zmagal ?
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+8
11 3
marker1
15. 07. 2026 16.14
Kakšen neprebavljiv prispevek, poln ponovitev, brez otipljive vsebine in brez repa in glave.
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+9
9 0
JApajaDAja
15. 07. 2026 15.30
se mi zdi, da so nekoč komande iz beograda bile bolj normalne.....
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+13
14 1
bibaleze
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