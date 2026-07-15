Evropska komisija Sloveniji izrekla šest opominov

Direktiva, skrajšano direktiva o enotnem dovoljenju, posodablja in krepi pravni okvir v EU na področju delavcev iz tretjih držav. Rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo se je iztekel 21. maja letos, so sporočili iz Bruslja.

Komisija je tako Sloveniji in še 16 članicam poslala prvi opomin, ker je še niso obvestile o celovitem prenosu direktive EU o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici.

Slovenija je obenem med 16 članicami, ki jim je komisija izrekla prvi opomin, ker je niso obvestile o celovitem prenosu direktive o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito.

Direktiva je del t. i. migracijskega pakta, širšega zakonodajnega svežnja za enotne in posodobljene standarde v EU na področju obravnave migrantov in mednarodne zaščite. Rok za prenos direktive se je iztekel 12. junija.

Še več članicam, namreč 23, med katerimi je tudi Slovenija, so iz Bruslja poslali prvi opomin, ker Evropske komisije niso obvestile o celovitem prenosu posodobljene direktive o kazenskopravnem varstvu okolja.

Ta posodablja ureditev v EU na področju pregona okoljskega kriminala s širitvijo seznama tovrstnih kaznivih dejanj in strožjimi sankcijami. Rok za prenos te direktive iz leta 2024 se je iztekel 21. maja.

Dva prva opomina Sloveniji se nanašata tudi na urejanje trga kapitala v EU. Tako je Slovenija med 18 članicami, ki komisije niso obvestile o tem, da so v celoti prenesle spremenjene direktive za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v EU za podjetja in olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja. Ta vsebuje ključne cilje t. i. unije prihrankov in naložb, rok za njen prenos v nacionalno zakonodajo pa se je iztekel 5. junija.

Poleg tega pa Slovenija in še 20 članic komisije niso obvestile o celovitem prenosu spremenjene direktive glede obravnave tveganja koncentracije, ki izhaja iz izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank, in tveganja nasprotne stranke pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti s centralnim kliringom. Rok za prenos te direktive je potekel 25. junija.

Zadnji prvi opomin Sloveniji se nanaša na področje urejanja notranjega trga EU. Slovenija in še 23 članic so bile tako opomnjene, da komisije še niso obvestile o celovitem prenosu spremenjene direktive glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, domnevo o skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na notranjem trgu.

Ta je del širšega zakonodajnega svežnja, sprejetega po izkušnji iz pandemije covida-19, njegov cilj pa je zagotavljati nemoten pretok blaga, storitev in oseb ter dostopnost ključnega blaga v času kriz.

Vse naslovljene države imajo dva meseca časa, da izvedejo prenos omenjenih direktiv v nacionalno zakonodajo oz. o tem uradno obvestijo komisijo. V nasprotnem primeru jim komisija lahko izreče drugi opomin.