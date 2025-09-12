Evropska komisija v bran Kosovi: Gre za osebno mnenje

Svetli način
12. 09. 2025

Žana Vertačnik
Evropska komisija je stopila v bran komisarki za širitev iz Slovenije Marti Kos, ki je z izjavo, da si ne želi več Janševe vlade, vznemirila evroposlanca iz vrst SDS Milana Zvera. Komisija je ocenila, da je komisarka ob stališču ustrezno opozorila, da gre za osebno mnenje. Ker je Zver še vedno prepričan, da je skušala vplivati na slovenski politični prostor, je že povlekel nove poteze.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
13. 09. 2025 20.53
+4
Osebno mnenje!!!! Jaz, imam tudi osebno mnenje, pa ga redno cenzurirate.
ODGOVORI
4 0
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
13. 09. 2025 14.49
-3
Bravo Marta...ponovi to...vsak dan...pa.to
ODGOVORI
2 5
Julijann
13. 09. 2025 11.24
+4
Marta Kos nima kaj izražati svojih osebnih stališč. Lahko pa zapusti komisarsko funkcijo in potem govori kar jo je volja. Nima se kaj mešati niti v naše notranjepolitično dogajanje. Ona je komisarka za širitev!
ODGOVORI
8 4
Smuuki
14. 09. 2025 14.42
+3
No ravno prefesionalka res ni. Njena funkcija je prizadevanje za vse. Izključevanje drugače mislečih je za današnji čas nedopustno
ODGOVORI
3 0
Slavko BabIč
13. 09. 2025 08.31
+1
Zagovorilo se ji je.
ODGOVORI
6 5
ArkaMast
13. 09. 2025 17.33
-3
Pravilno.
ODGOVORI
0 3
modelx
12. 09. 2025 21.59
+9
tokrat ima desnoušnik prav. ko si funkcionar, ne moreš več izjavljati svoje mnenje, ker si javna oseba. še med prijatelji je to lahko dvorezen meč, ker prijatelj lahko izjavo pove izven kroga, kjer je bila izrečena in potem zopet osebno mnenje ni več osebno mnenje. pa še to: kako imaš lahko osebno drugačno mnenje, kot javno govoriš? to je dvoličnost!!!!!
ODGOVORI
11 2
odpisani zasedli vlado
12. 09. 2025 21.44
+18
Zver ima apsolutno prav.Kosovka bi z takimi izjavami morala takoj odfrčati.Ni pristojna govoriti ne proti janši ne golobu in ne proti bilo komu.To je največja kršitev kar obstaja za osebke na takem mestu.
ODGOVORI
20 2
joc771
12. 09. 2025 21.34
+16
Milan Zver je poudaril in spomnil, da so vsi komisarji Evropske komisije podpisali kodeks, ki prepoveduje izražanje osebnih preferenc v državah članicah EU, torej brez političnega navijaštva.
ODGOVORI
18 2
Andrej Lon?ar3
12. 09. 2025 21.34
+13
Na takšni funkciji se ne izražajo osebna mnenja in to bi komisarka morala vedeti.
ODGOVORI
15 2
zmago56
12. 09. 2025 21.50
+11
Saj ve a to kljub temu počne, je pač Kosova in svobodnjakinja in ji je to dovoljeno.
ODGOVORI
13 2
joc771
12. 09. 2025 21.33
+10
17. člen Pogodbe o Evropski uniji, ki zahteva popolno neodvisnost in vzdržnost evropskih komisarjev pri dajanju kakršnih koli političnih izjav, še posebej takih, ki bi lahko vplivale ali omajale demokratične procese v državah članicah.
ODGOVORI
12 2
Nenil
12. 09. 2025 21.02
+14
Ta familija kosov je ena sama velika pokvarjena beda.
ODGOVORI
16 2
brezveze13
12. 09. 2025 20.18
+13
pobegnila od goloba sedaj mu leze v ta zadnjo, Nima pa niti malo pameti kot tudi poslanci ki so ji stopili v bran da je to njeno osebno mnenje, V kolikor je to njeno osebno mnenje ga naj zadrži za sebe ne pa obeša na velik zvon v eu parlamentu Zaradi takšne izjave bi morala odstopiti ali jo država odpoklicati, ker je to podobno hujkaštvu
ODGOVORI
19 6
rdeča petokraka
12. 09. 2025 21.36
-11
Potem bi morali odpoklicati tudi SDS poslance ker perejo umazano perilo iz Slovenije v Bruslju.
ODGOVORI
3 14
