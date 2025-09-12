Slovenija
Evropska komisija v bran Kosovi: Gre za osebno mnenje
Evropska komisija je stopila v bran komisarki za širitev iz Slovenije Marti Kos, ki je z izjavo, da si ne želi več Janševe vlade, vznemirila evroposlanca iz vrst SDS Milana Zvera. Komisija je ocenila, da je komisarka ob stališču ustrezno opozorila, da gre za osebno mnenje. Ker je Zver še vedno prepričan, da je skušala vplivati na slovenski politični prostor, je že povlekel nove poteze.
