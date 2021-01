Evropska komisija: Slovenske oblasti lahko dodelijo pomoč brez odobritve komisije

Službe generalnega direktorata komisije za konkurenčnost so slovenske oblasti že opozorile na to dejstvo, sta še poudarili komisarki.

V odgovoru agenciji sta tudi izpostavili, da gre pri dogajanju glede financiranja STA po njunem mnenju za izjemno pomembno zadevo. Dodali sta, da je za demokracijo ter skupne evropske vrednote ključno, da lahko mediji kjer koli v EU delujejo svobodno in neodvisno, saj je to bistvo medijskega pluralizma. Zapisali sta še, da imajo javni mediji v EU posebno vlogo in da bi se morale države članice vzdržati poskusov pritiska nanje. Komisija se po njunih besedah tudi zaveda in podpira pomembne vloge neodvisnih tiskovnih agencij za medijsko okolje.

Spomnili sta še, da sta svoboda in pluralizem medijev zapisana tudi v Evropski listini o temeljnih pravicah. Poudarili sta, da je ob pandemiji covida-19 komisija pozvala države članice, naj posebno pozornost namenijo podpori medijev na način, ki spoštuje in spodbuja neodvisnost, svobodo in pluralizem medijev.

Napovedali sta še, da bosta razmere v Sloveniji in drugih članicah Unije še naprej pozorno spremljali.