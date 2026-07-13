Evropska komisija za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij

"Zelo jasno je, da potrebujemo starosti ustrezne omejitve dostopa do platform. Ne gre za to, ali lahko otroci dostopajo do družbenih omrežij, ampak gre za to, ali in kdaj lahko družbena omrežja dostopajo do naših otrok," je ob prevzemu poročila strokovnega panela o varnosti otrok na spletu povedala predsednica komisije.

Po njenem mnenju je treba najprej ugotoviti, katere spletne platforme škodujejo otrokom. To so predvsem družbena omrežja, pa tudi druge platforme s starosti neprimernimi in zasvojljivimi vsebinami in funkcionalnostmi.

"Ko imamo to jasno definirano kategorijo, pa moramo razmisliti o postopnem dostopu za različne starostne skupine. Otroštvo namreč ne bo čakalo. Ko gre enkrat mimo, ga ne moremo več vrniti," je poudarila predsednica komisije.

Strokovni panel po besedah enega od dveh vodij Jörga Fegerta predlaga, da bi v EU mladoletnikom dostop do družbenih omrežij in določenih drugih platform brez nadzora postopoma dovolili šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Pri tem bi morali ponudniki zagotoviti, da so njihove platforme varne že v zasnovi in da mladostnikov ne izpostavljajo tveganjem za zasvojenost.