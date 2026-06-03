Evropska komisija zaenkrat ne bo sprožila postopka proti Sloveniji

Kot ugotavljajo v Bruslju, javnofinančni primanjkljaj Slovenije lani ni presegel z evropskimi fiskalnimi pravili določene meje 3,0 odstotka BDP, saj je znašal 2,5 odstotka. Za letos medtem odhajajoča vlada načrtuje primanjkljaj v višini 3,4 odstotka, glede na spomladansko gospodarsko napoved komisije, objavljeno pred dvema tednoma, pa bo znašal 3,3 odstotka BDP. Prihodnje leto bo po napovedih komisije s 3,5 odstotka BDP še nekoliko višji.

Ob tem na Evropski komisiji pojasnjujejo, da je mogoče presežek v letošnjem primanjkljaju v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo, za katere pa je EU Sloveniji odobrila odstopno klavzulo od fiskalnih pravil.

Če teh naložb, ki bodo letos po projekcijah komisije znašale 1,6 odstotka BDP, ne bi upoštevali, bi slovenski javnofinančni primanjkljaj v letu 2026 znašal "le" 2,8 odstotka BDP, so pojasnili.

Obenem so opozorili na maja sprejeti interventni zakon za razvoj Slovenije, ukrepi iz katerega bi lahko imeli v tem letu negativni javnofinančni učinek v višini med 0,5 in 1,0 odstotka BDP. Dodali so, da slovenske oblasti pripravljajo tudi določene varčevalne ukrepe.

Trenutno so tako napovedi javnofinančnega položaja Slovenije za leto 2026 po navedbah Bruslja negotove, vključno glede napovedanega primanjkljaja prek 3,0 odstotka BDP in v kolikšni meri je presežek povezan s povečanjem proračunske porabe za obrambo.

"V luči te ocene komisija meni, da ni razlogov za odprtje postopka v zvezi s presežnim primanjkljajem. (...) Bi pa lahko postopek proti Sloveniji sprožili jeseni, če ne bo pravočasno in verodostojno sprejela zadostnih popravljalnih ukrepov," je v poročilu, ki ga je objavila v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra, zapisala Evropska komisija.

Na ministrstvu za finance so v sporočilu za javnost, v katerem so povzeli vsebino spomladanskega svežnja evropskega semestra za Slovenijo in celotno EU, zapisali, da ugotovitve Evropske komisije za Slovenijo pozdravljajo.