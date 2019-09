Med prvošolčki v Evropski šoli Ljubljana: 'Ko bom velik, bom power ranger!'

V šolske klopi je danes sedlo 187.525 šolarjev in šolark ter okoli 74.000 dijakov in dijakinj. Prvič je v šolo odšlo 20.840 otrok. Naša ekipa je na prvi šolski dan pospremila prvošolčke na malo drugačni šoli – Evropski šoli Ljubljana.

'Ko bom velik, bom power ranger!'

Nekateri zadržani in sramežljivi, kot gre pričakovati na prvi šolski dan, drugi malo bolj zvedavi in zgovorni, so nam otroci pripovedovali, ali se začetka šole veselijo ali ne.

"Všeč mi je tukaj v Sloveniji! Veselim se šole, še najbolj novih prijateljev, ki jih bom spoznal," nam je v angleščini povedal Garek, ki se je s starši preselil iz Houstona v Slovenijo. Tukaj so šele 14 dni. Na vprašanje, kaj mu je v šoli najbolj všeč, odgovori, da se najraje igra zunaj na igrišču, na vprašanje, ali se česa boji, pa iskren odgovor ... "Bojim se, da bi me kdo ustrahoval(angl. bullying, op. a.). Če me bo porinil, me bo bolelo," nam je zaupal. A pri tem mu bo zagotovo pomagala odločenost, da bo, ko bo velik, postal kar power ranger!

Garekova starša Jessica in Austin Calvert staustanovila neprofitno dobrodelno organizacijo in zdaj v ta namen potujeta po Evropi. "Sin je zelo družaben in ima rad šolo, zato ga nisva hotela šolati doma, hotela sva mu omogočiti izkušnjo šole z drugimi učenci in učitelji. Morala sva izbrati neko bazo, obiskala sva Slovenijo in zdela se nam je idealna. Upamo, da bomo tukaj ostali čim dlje," sta pojasnila. Da ga vpišeta v Evropsko šolo Ljubljana, sta se odločila, ker je Garek potreboval šolo, ki uči v angleškem jeziku. "Zelo nama je všeč, da je majhna skupina, vsi so zelo gostoljubni in ravnateljica je zelo prijazna. Prepričana sva, da mu bo tukaj všeč, upava, da se mu bosta branje in matematika izboljšala, zelo se veseliva tudi, da se bo učil slovenščine in nemščine. To so stvari, ki jih šole v ZDA ne ponujajo pri tako majhni starosti." Slovenija, pravita, jim je zelo všeč, ker je povsem drugačna od Houstona. "Tam je zelo hiter tempo življenja, vsem se nekam mudi. Tukaj pa ste zelo osredotočeni na družinsko življenje in želiva, da najin otrok odraste v takem okolju."Garek sicer obožuje šolo."Vse, odkar smo prišli, sprašuje, kdaj se bo že začela!"

Iz mednarodnega vrtca v mednarodno šolo

"Mi smo že obiskovali mednarodni vrtec, torej je sin že od prvega leta v mednarodnem okolju, zato se nam je zdelo prav, da nadaljujemo v tem kontekstu," pa je razloge za vpis sinčka Lucasa v Evropsko šolo pojasnila Urška Čerček. "V vrtcu sta bili ves čas zraven njega angleška in nemška učiteljica, kar pomeni, da so ti otroci kar se jezika tiče že veliko pridobili. Imamo tudi starejše hčere in s slovensko šolo nimamo slabih izkušenj, se nam pa zdi, da je treba s tujim jezikom zdaj iti naprej, sicer bi v prvih dveh ali treh letih to znanje definitivno izgubil."

Tudi Lucas se po njenih besedah veseli šole. "Malo pa me je strah, ker je bolj miren fantek, prvi stiki so zanj malo težji. Mislim, da bo potreboval kakšen teden ali deset dni, da se navadi. Glede na to, da smo starši tako odprti, ne bi smelo biti kakšnih večjih težav," je še dejala.

Po stopinjah svoje sestrice in očka

Katja Troha in njen soprog, ki prihaja iz Danske, pa sta v omenjeno šolo že lani vpisala hčerkico, letos pa še sinčka Kristiana. "Delam za Evropsko komisijo v Ljubljani in sem izvedela, da se odpira evropska šola, da je manj otrok v razredu, da imajo pouk tujega jezika z naravnimi govorci, da bodo otroci različnih narodnosti in sem si rekla: dajmo poskusiti nekaj novega," nam je povedala. Kot pravi, od šole pričakuje neko dodano vrednost zaradi toliko različnih otrok iz različnih kultur. "Tudi Kristianov očka je obiskoval evropsko šolo v Bruslju in jo je priporočil, starejša hčerka že hodi eno leto in sva zelo zadovoljna!"Na vprašanje, ali se Kristian veseli šole, pa je odgovorila: "Zelo, zelo se veseli, da je konec vrtca, za vstop v šolo pa ga je danes razveselil plastelin," še doda v smehu. Kristian pa nam je sramežljivo povedal, da se veseli začetka šole in da ga ničesar ni strah.

