Evropska sredstva za boljši vsakdan v Sloveniji

Bruselj se zdi daleč, njegovi učinki pa so nam veliko bližje, kot se zdi. Maribor, Sežano, Kranj in Velenje povezuje več kot 41 milijonov evrov evropskih sredstev, namenjenih boljšemu vsakdanu.

Univerzitetni klinični center Maribor je s pomočjo 34 milijonov evrov evropskih sredstev pridobil štiri nove linearne pospeševalnike. Bolnikom z rakom tako omogočijo kakovostno zdravljenje in prihranijo dolge vožnje v druge regije, da dragoceni čas namesto na cesti preživijo s svojimi najbližjimi.

Požar na Krasu leta 2022, največji v zgodovini samostojne Slovenije, je požgal več kot 3700 hektarjev površin. Da bi bila Slovenija v času vse pogostejših požarov v naravi bolje pripravljena, je EU z 1,8 milijona evrov pomagala vzpostaviti center za velike požare v Sežani.

Ko gre za življenje, šteje vsaka minuta - tudi za bližnje, ki v tistih minutah čakanja preživljajo največji strah. Iz mehanizma za okrevanje in odpornost je bilo za vozila urgentnega zdravnika po vsej Sloveniji zagotovljenih 4,89 milijona evrov, kar v Kranju pomeni hitrejšo pomoč, ko je najbolj potrebna.