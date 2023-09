Evropska sredstva za pomoč po poplavah: minister v Bruslju

Vlogo za pomoč mora Slovenija v Bruselj poslati najpozneje do 27. oktobra in kot je sredi avgusta zagotovil Jevšek, bo ta pripravljena temeljito in dobro, tako da pri odobritvi ne pričakuje težav.

Drugi vir evropskih sredstev za odpravo posledic ujme in obnovo po njej je kohezijska politika. Nekaj sredstev bi lahko pridobili še iz večletnega finančnega obdobja 2014–2020. Vlada pa načrtuje tudi prerazporeditev kohezijskih sredstev v okviru finančne perspektive 2021–2027, v kateri je Sloveniji skupaj na voljo 3,3 milijarde evrov. Pri tem računa na okoli 800 milijonov evrov.

Slovenija je obenem po poplavah zaprosila za dodatna posojila iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, za katerega sicer minister Jevšek in komisarka Ferreira nista pristojna.

Slovenijo je o pred enim mesecem prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Škoda po zadnjih ocenah znaša okoli 4,7 milijarde evrov, za ureditev poplavljenih območij pa se bo v naslednjih petih letih namenilo do sedem milijard.