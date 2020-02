Evropska unija zateguje pasove: Sloveniji 240 milijonov evrov manj?

V Bruslju tečejo težka in napeta pogajanja o proračunu unije od leta 2021 do 2027. Denarja je, tudi zaradi Brexita, tokrat namreč manj, in prav Slovenija naj bi bila med tistimi, ki bodo to najbolj občutile. Govori se celo o 28-odstotnem upadu, vendar pa to še ni končna številka. Največ naj bi izgubili za kmetijstvo, natančneje za razvoj podeželja, kljub temu pa naj bi naša država ostala neto prejemnica.