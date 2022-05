Celje za en dan postalo evropska vas: evropske vrednote povezale knežje mesto

Cilj projekta Evropska vas, ki poteka že 17. leto, je spodbuditi medkulturno razumevanje, solidarnost in spoznavanje drugih narodov ter držav v Evropski uniji, hkrati pa povečati zavedanje lastne kulturne identitete. Projekt je namenjen osnovnošolcem, ki z njim na inovativen način spoznavajo države Evropske unije, njihove značilnosti in tako obeležijo dan Evrope.

Kot je povedal koordinator projekta Aleksander Verhovšek, projekt Evropska vas živi le še v Celju, četudi je to nekoč bil vseslovenski projekt, ki so ga obeleževali v devetih regijah: "Celje je v projektu prepoznalo potencial, ki ga ima v odnosu mladih do Evropske skupnosti, zato idejo povezovanja, solidarnosti, povezanosti, enakopravnosti, bogastva v raznolikosti in medsebojne pomoči vsakoletna stalnica v mestnem jedru."

Na današnji prireditvi, ki je bila le vrhunec dogajanja, saj sodelujoči zavodi celo leto raziskujejo in spoznavajo izbrano državo, ki jo nato predstavijo na prireditvi, se je letos predstavilo kar 34 sodelujočih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki se jim je pridružil še Mladinski center Celje s svojo infotočko EU. V projektu so sicer sodelovali še trije dodatni zavodi, ki pa se zaključne prireditve niso uspeli udeležiti, je naštel Verhovšek. "Stojnice, nastopi, kulinarične dobrote, likovni in drugi izdelki v kombinaciji s petjem, plesom in recitacijo so napolnili tako mestne ulice kot srca mimoidočih, kar je tudi cilj organizatorjev," je povzel utrip dogajanja v knežjem mestu.

Pahor: EU zagotavlja možnost, da prebivalci Slovenije živijo srečno, varno in ambiciozno

Mlade je nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je poudaril zgodovinsko pomembnost današnjega dne, saj je bilo leta 1945 na današnji dan "poraženo zlo, na pogorišču trpljenja in solz pa so se pametni, moderni in pogumni Evropejci vprašali, kako oblikovati prihodnost, da bo mirna in brez vojn", so sporočili iz njegovega urada.

Plod takšnega razmišljanja je bila po njegovih besedah EU, ki je postala tudi širša domovina Slovencev in zagotavlja možnost, da prebivalci Slovenije živijo srečno, varno in ambiciozno. Po njegovem mnenju je tako izredno pomembno, da EU obstane, saj zaradi skupnega evropskega projekta že 80 let vlada mir.

Predsednik republike je svoj nagovor sklenil z željo, da bi oba praznika praznovali veselo in vzneseno, a z mislijo na Ukrajino in upanjem, da bodo v prihodnosti del EU. "Praznujte dva praznika, oba sta naša, pri obeh smo imeli nekaj zraven, bodimo ponosni Slovenci in ponosni Evropejci," je še dodal.