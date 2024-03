Evropske države razmišljajo o uvedbi naborniške vojske, Slovenija ne

"V Sloveniji je končano obvezno služenje vojaškega roka in začenja se profesionalizacija slovenske vojske," je septembra leta 2003 dejal takratni predsednik vlade Anton Rop, s čimer se je pred nekaj več kot dvema desetletjema pri nas zaključila zgodba, ki se zaradi mednarodnih groženj danes vrača v ospredje v več evropskih državah. Po besedah slovenskega obrambnega ministra pri nas o tem ne razmišljamo. "Mi imamo druge pristope, in sicer se lahko zaposlijo v stalni sestavi, lahko gredo v pogodbeno rezervo, lahko se udeležijo tudi trimesečnega prostovoljnega služenja vojaškega roka, zraven še zaslužijo," pojasnjuje obrambni minister Marjan Šarec.

Še pred spremenjenimi varnostnimi razmerami se je sicer res zavezal za ohranitev profesionalne vojske, saj da "ima naborništvo negativne ekonomske učinke, krši svobodno odločitev posameznika, tudi zmanjšuje kakovost vojske".

O ideji klasičnega naborništva zaradi najverjetnejšega odpora pri mladih dvomi tudi šef obrambnega resorja iz časa tretje Janševe vlade Matej Tonin. Da je pa na politično omizje treba dati koncept tako imenovane domovinske dolžnosti. "Kar pomeni, da bi vsi mladi moški in ženske po končani srednji šoli tri mesece služili domovini: nekateri bi se lahko odločili, da bi to služili v vojski, drugi v Policiji, tretji pa pri različnih organizacijah, kot so domovi za starejše, zdravstveni domovi ali druge družbene institucije."

"Danes so mladi specifični, danes mladi niso takšni, kot smo bili mi, čas je drugačen, to je tako imenovana Z generacija in vse, kar z njimi počneš, moraš početi na njim bližji način, kakršne koli šok terapije tukaj niso primerne," odgovarja Šarec, zato bodo kader še naprej vabili z mehkejšim pristopom brez prisile; kot je bila današnja promocija poklica v Ljubljani.

"Tukaj sem za domovino, za Slovenijo, vem, da delam nekaj, za kar me bojo ljudje mogoče kdaj potrebovali," o svojih razlogih pravi Aljaž Narat, pripadnik Slovenske vojske. "Glede na situacijo trenutno, ki se dogaja v svetu, mislim, da je pomembno, da se zavedamo tega in poskušamo ta poklic ceniti," poudarja tudi pripadnica vojske Anita Sovič.

Kadrovska podhranjenost je poleg financ največja težava slovenske vojske, ki jo ministri drug za drugim poskušajo reševati že leta.