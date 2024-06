Evropske poslance izbirajo državljani 21 držav

Od četrtka, ko so volili Nizozemci, do danes bo skupno okoli 370 milijonov Evropejcev izbiralo 720 poslancev novega sklica Evropskega parlamenta, kar je 15 več, kot jih je trenutno.

Volilno pravico imajo vsi Evropejci, starejši od 18 let, razen Avstrijcev, Belgijcev, Nemcev in Maltežanov, ki lahko evropske poslance volijo že pri 16. letih, in Grkov, ki lahko volijo, če v letu volitev dopolnijo 17 let.

V štirih članicah – Belgiji, Bolgariji, Luksemburgu in Grčiji – je glasovanje na volitvah obvezno. Volitev se morajo udeležiti tako državljani teh članic kot registrirani državljani katere od ostalih članic EU.

Marsikje drugod odgovorne skrbi nizka volilna udeležbo na evropskih volitvah. Slabo udeležbo ima tradicionalno tudi Portugalska, kjer je v soboto predsednik Marcelo Rebelo de Sousa državljanom sporočil, naj se volitev vendarle udeležijo, saj da se celina sooča z najbolj zahtevnimi razmerami v zadnjih 30 letih.

"Ne voliti pomeni zakopati glavo v pesek. To pomeni, da avtomatično izgubimo, namesto da bi rekli, kaj želimo: dati Evropi več moči v svetu," je dejal po poročanju španske tiskovne agencije EFE.

Kakšna bo prihodnja sestava Evropskega parlamenta, bo okvirno znano danes po 23. uri, ko se bodo zaprla volišča v vseh članicah EU. Bodo pa pred tem na voljo rezultati vzporednih volitev po nekaterih državah članicah, na podlagi katerih bodo narejene prve projekcije sestave.