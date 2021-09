Evropske študentske izkaznice in še bolj brezpapirne izmenjave

Evropska komisija je predstavila novo aplikacijo Erasmus+, ki po njihovih besedah predstavlja nov mejnik pri digitalizaciji programa Erasmus+. Aplikacija je na voljo v vseh jezikih EU, z njo pa bodo vse študentke in študenti dobili evropsko študentsko izkaznico, ki bo veljavna povsod v Evropski uniji. Kot pravijo, je prihodnost digitalna, s prenovljeno aplikacijo pa bodo študentske izmenjave še bolj brezpapirne.

icon-expand Študentske izmenjave Erasmus+ FOTO: Shutterstock

"Vesel sem, da se je vmesnik programa Erasmus+, našega vodilnega programa za mlade, še približal mladim. Je bolj digitalen, bolj mobilen in bolj usmerjen v skupnost. Nova aplikacija in študentska izkaznica, ki je vključena vanjo, sta simbol evropskega izobraževalnega prostora, za katerega se zavzemamo," je dejal podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Shinas.

Z novo aplikacijo, ki deluje v sistemih Android in iOS, bodo študentke in študenti lahko: - poiskali in izbrali svojo destinacijo med partnerskimi organizacijami svoje univerze, - podpisali svoj spletni študijski sporazum, - odkrili prireditve in koristne nasvete o svoji destinaciji in navezali stike z drugimi študenti ter - dobili evropsko študentsko izkaznico, s katero bodo imeli dostop do storitev, muzejev, kulturnih dejavnosti in posebnih ponudb na univerzi gostiteljici in v državi gostiteljici.

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je dejala, da bo nova aplikacija Erasmus+ točka "vse na enem mestu" za mobilne študentke in študente v programu Erasmus+. Prav tako aplikacija po njenem mnenju predstavlja pomemben korak v smeri evropskega izobraževalnega prostora, kjer se nobena študentka in noben študent ne bo počutil izključenega ter bo imel dostop do enakih storitev in enakega priznavanja študijskih dosežkov. V mreži Erasmus brez papirja sodeluje več kot 4000 univerz V mreži Erasmus brez papirja trenutno sodeluje več kot 4 tisoč univerz. Kot je evropska komisija zapisala v sporočilu za javnost, si lahko tako varno izmenjujejo podatke in laže obdelujejo študijske sporazume. "To digitalno sodelovanje omogoča uvedbo in široko priznavanje evropske študentske izkaznice," dodajajo. Hkrati želijo s povečanim proračunom v višini več kot 28 milijard evrov v skladu z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje v naslednjih sedmih letih okrepiti odpornost sistemov izobraževanja in usposabljanja za odzivanje na pandemijo.

icon-expand Erasmus+ izmenjava FOTO: Shutterstock